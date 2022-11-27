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Yerli yapımlar gişede güldürmedi

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#Barış Akarsu Merhaba#Müstakbel Damat#Bandırma Füze Kulübü
Yerli yapımlar gişede güldürmedi
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 07:00

Yerli yapımlar gişede beklenen başarıyı yakalayamadı. İşte son dönemde vizyona giren filmlerin gişe rakamları...

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Tamirhane
11 Kasım’da seyirciyle buluşan “Tamirhane” güçlü kadrosuna rağmen gişede umduğunu bulamadı.

Yerli yapımlar gişede güldürmedi

Bülent Şakrak’ın yazdığı, Erkan Kolçak Köstendil’in yönettiği, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Merve Dizdar’ın rol aldığı yapım, üçüncü haftasında 53 bin 426 kişi tarafından izlendi.

Mahalleden Arkadaşlar
 4 Kasım’da vizyona giren film 3 haftadır gösterimde. Film, 52 bin 606 kişiyi sinema salonlarına çekebildi.

Yerli yapımlar gişede güldürmedi

Selçuk Aydemir’in aynı adlı kitabından uyarlanan komedi filminde Nurgül Yeşilçay, Alper Kul ve Murat Akkoyunlu başrolde.

Yanlış Anlama 2
Gişede şoku yaşayanlardan biri de 30 Eylül’de vizyona giren “Yanlış Anlama 2.”
Yerli yapımlar gişede güldürmedi

Aykut Taşkın’ın yönettiği, Cemal Hünal, Yılmaz Gruda ve M. Fatih Özkan’ın rol aldığı filmi 4 haftada sadece 24 bin 420 kişi izledi.

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Bandırma Füze Kulübü
Başrolleri Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak Köstendil’in paylaştığı, Ömer Faruk Sorak imzalı film, 21 Ekim’de vizyona girmişti.

Yerli yapımlar gişede güldürmedi

Yapım, 5’inci haftasında 129 bin 162 seyirciye ulaşabildi.

Barış Akarsu Merhaba
 Barış Akarsu’nun hayatını konu alan yapım, sonbahardan bu yana en iyi açılış yapan film oldu.

Yerli yapımlar gişede güldürmedi

Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz’ın canlandırdığı film 18 Kasım’da vizyona girdi ve ilk haftasında 102 bin 57 kişiyi salonlara çekti.

Müstakbel Damat
Pandemi nedeniyle 3 yıl gecikmeli vizyona giren filmin 2’nci haftasında gişede ulaştığı rakam; 184 bin 206.

Yerli yapımlar gişede güldürmedi

İlker Ayrık’ın hem yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği hem de Erdal Özyağcılar ve Hande Soral gibi ünlü isimlerle başrolü paylaştığı film için beklenti yüksekti.

Müjdemi İsterim
18 Kasım’da seyirciyle buluşan komedi türündeki TMC yapımı film, ilk haftasında 98 bin 638 kişi tarafından izlendi.
Yerli yapımlar gişede güldürmedi

“Müjdemi İsterim”in yıldızları ise Ahmet Kural ve Ecem Erkek.

 

 

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#Barış Akarsu Merhaba#Müstakbel Damat#Bandırma Füze Kulübü

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