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Televizyon
Haber Giriş: 11.09.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Yeni sezona özel tanıtım

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Yeni sezona özel tanıtım
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TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi “Arka Sokaklar” 15’inci sezona başlıyor.

Kanal D’nin yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği sevilen dizinin yeni tanıtımı yayınlandı. Tanıtım filminin finalinde tüm ekip bir araya gelerek, 15’inci sezon pastasını kesti. Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı diziye yeni sezonda üç yeni oyuncu da katıldı. Gizem Terzi ‘polis Sinem’ karakteriyle, Perihan Ünlücan ‘avukat Başak’ rolüyle ve Hakan Uygun da uluslararası bir çetenin reisi olarak projeye dahil oldu. 15’inci sezonun ilk bölümü 18 Eylül Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

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