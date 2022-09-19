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Şoke eden ölüm haberi... Yargı zirvedeki yerini aldı

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#Yargı#KANAL D#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 11:19

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı 2’nci sezonu merakla beklenen dizisi Yargı yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizi, daha ekrana gelmeden #yargı etiketiyle sosyal medyanın gündemine otururken reytinglerde de zirvede yer aldı. Bir kuyuda bulunan cesetlerle başlayan yeni bölümde cesetlerden birinin Neva’ya ait olmasıyla yıkılan Pars’ın gözyaşları izleyicileri derinden etkiledi.

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Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin’in yaptığı, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in paylaştığı, Yargı’nın yeni sezonu uzun zamandır heyecanla bekleniyordu. Dizi daha yayınlanmaya başlamadan sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizi, #Yargı etiketiyle binlerce övgü dolu mesaj alırken, çok uzun saatler TT listesinde birinci sırada yer aldı.

Şoke eden ölüm haberi... Yargı zirvedeki yerini aldı


Yargı’nın ekrana gelen yeni bölümü, Kantar Medya’nın verilerine göre; AB kategorisinde 6.18 reyting 19.75 izlenme payı ile 20+ABC1 kategorisinde 6.16 reyting 18.80 izlenme payı ile Total kategori de ise 4.43 reyting 14.61 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

Şoke eden ölüm haberi... Yargı zirvedeki yerini aldı

Ilgaz’ın Ceylin’in doğum gününü kutladığı keyifli bir sabahla başlayan dizide bir kuyuda bulunan cesetler ilk anlardan seyirciyi ekrana kilitledi. Ceylin’in uzun süredir aradığı Mehmetcan kuyudan canlı çıkarılan tek kişi olurken, çıkarılanlar arasında Neva’nın cesedinin olması herkesi şaşırttı. Neva’nın başına gelenlerden habersiz başsavcılık atamasını bekleyen Pars Savcı’nın haberi öğrendikten sonraki yıkımı seyircileri gözyaşlarına boğdu. Ceylin’in takip ettiği dava dosyası hakkında ona yardımcı olacak olan bilgilerle karşısına çıkan Tolga’ya, Ceylin bir teklifte bulundu. Ilgaz ile aynı dosyada avukat olarak yer alamayacağını bilen Ceylin geri planda kalarak Mehmetcan’ın davasında avukat olarak Tolga’yı görevlendirdi. İlk anlarda haklının yanında olmaya çalışan dürüst bir avukat olarak gördüğümüz Tolga’nın gizli telefonundan attığı mesaj seyircilerin aklına birçok soru işaretini birden getirdi. Kocasından boşanan ve Ceylin ile çalışmaya başlayan Aylin, bir süredir mesajlaştığı Çetin ile buluşup yeni bir heyecana adım atarken, geçtiğimiz sezon her taşın altından çıkan güçlü Yekta’nın hapisten çıktıktan sonra varını yoğunu ve itibarını kaybetmesi ile kaldığı zor durumdan çıkıp çıkamayacağı ve hikayenin seyrinde ne şekilde yer alacağı ilk bölümden izleyici meraklandırdı. Kuyu soruşturması devam ederken kuyudan çıkan birçok kemik ise olaya farklı bir şüphe kattı. Yeni atanan başkomiser ekibe soruşturmanın çözülmesini emrettikten sonra telefonuna gelen bilinmeyen numara çağrısını açıp “Buyurun efendim” demesi kafa karıştırdı. Ceylin’i de arayan bilinmeyen numara olay örgüsündeki merakı iyice katladı. Ilgaz’ın arabasına bırakılan tehdit notu ile bölüm finali yapan dizi, izleyiciye 2’nci sezonun da soluksuz geçeceğinin sinyallerini verdi.

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‘Yargı’ soluksuz izlenecek yeni bölümleriyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

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#Yargı#KANAL D#Pınar Deniz

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