Şoke eden ölüm haberi... Yargı zirvedeki yerini aldı

Haberin Devamı

Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin’in yaptığı, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in paylaştığı, Yargı’nın yeni sezonu uzun zamandır heyecanla bekleniyordu. Dizi daha yayınlanmaya başlamadan sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizi, #Yargı etiketiyle binlerce övgü dolu mesaj alırken, çok uzun saatler TT listesinde birinci sırada yer aldı.



Yargı’nın ekrana gelen yeni bölümü, Kantar Medya’nın verilerine göre; AB kategorisinde 6.18 reyting 19.75 izlenme payı ile 20+ABC1 kategorisinde 6.16 reyting 18.80 izlenme payı ile Total kategori de ise 4.43 reyting 14.61 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.



Haberin Devamı

Ilgaz’ın Ceylin’in doğum gününü kutladığı keyifli bir sabahla başlayan dizide bir kuyuda bulunan cesetler ilk anlardan seyirciyi ekrana kilitledi. Ceylin’in uzun süredir aradığı Mehmetcan kuyudan canlı çıkarılan tek kişi olurken, çıkarılanlar arasında Neva’nın cesedinin olması herkesi şaşırttı. Neva’nın başına gelenlerden habersiz başsavcılık atamasını bekleyen Pars Savcı’nın haberi öğrendikten sonraki yıkımı seyircileri gözyaşlarına boğdu. Ceylin’in takip ettiği dava dosyası hakkında ona yardımcı olacak olan bilgilerle karşısına çıkan Tolga’ya, Ceylin bir teklifte bulundu. Ilgaz ile aynı dosyada avukat olarak yer alamayacağını bilen Ceylin geri planda kalarak Mehmetcan’ın davasında avukat olarak Tolga’yı görevlendirdi. İlk anlarda haklının yanında olmaya çalışan dürüst bir avukat olarak gördüğümüz Tolga’nın gizli telefonundan attığı mesaj seyircilerin aklına birçok soru işaretini birden getirdi. Kocasından boşanan ve Ceylin ile çalışmaya başlayan Aylin, bir süredir mesajlaştığı Çetin ile buluşup yeni bir heyecana adım atarken, geçtiğimiz sezon her taşın altından çıkan güçlü Yekta’nın hapisten çıktıktan sonra varını yoğunu ve itibarını kaybetmesi ile kaldığı zor durumdan çıkıp çıkamayacağı ve hikayenin seyrinde ne şekilde yer alacağı ilk bölümden izleyici meraklandırdı. Kuyu soruşturması devam ederken kuyudan çıkan birçok kemik ise olaya farklı bir şüphe kattı. Yeni atanan başkomiser ekibe soruşturmanın çözülmesini emrettikten sonra telefonuna gelen bilinmeyen numara çağrısını açıp “Buyurun efendim” demesi kafa karıştırdı. Ceylin’i de arayan bilinmeyen numara olay örgüsündeki merakı iyice katladı. Ilgaz’ın arabasına bırakılan tehdit notu ile bölüm finali yapan dizi, izleyiciye 2’nci sezonun da soluksuz geçeceğinin sinyallerini verdi.

‘Yargı’ soluksuz izlenecek yeni bölümleriyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…