Yeni şarkı yeni dans... Dilber'in dönüşü!

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Yayınlanan her bölümü reyting rekorları kıran “İnci Taneleri” 2 haftalık aradan sonra iddialı bir bölümle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstendiği BKM imzalı dizi, 18 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranda olacak.

Hazar Ergüçlü ’nün hayat verdiği Dilber karakteri, hem yeni şarkısı hem de yeni dansıyla pavyonu yeniden açacak.

Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan’ın da rol aldığı, yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez’in oturduğu dizi, sürükleyici hikâyesiyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam edecek.