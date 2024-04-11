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Yeni şarkı yeni dans... Dilber'in dönüşü!

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
Yeni şarkı yeni dans... Dilberin dönüşü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 09:36

Kanal D’nin flaş dizisi “İnci Taneleri” 2 haftalık aranın ardından ekrana hızlı bir dönüş yapıyor. 18 Nisan’da yayınlanacak yeni bölümde Dilber, pavyonun açılışını yeni bir şarkı ve yeni dansıyla yapacak!

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Yayınlanan her bölümü reyting rekorları kıran “İnci Taneleri” 2 haftalık aradan sonra iddialı bir bölümle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstendiği BKM imzalı dizi, 18 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranda olacak.

Yeni şarkı yeni dans... Dilberin dönüşü


PAVYON AÇILIYOR

Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber karakteri, hem yeni şarkısı hem de yeni dansıyla pavyonu yeniden açacak.

Yeni şarkı yeni dans... Dilberin dönüşü

Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan’ın da rol aldığı, yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez’in oturduğu dizi, sürükleyici hikâyesiyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam edecek.

 

 

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

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