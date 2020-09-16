Yeni Hayat oyuncuları kimdir? Yeni Hayat dizisi oyuncuları ve karakterleri

Yeni Hayat dizisi oyuncuları ve karakterleri araştırılıyor. Her hafta Perşembe günleri yayınlanan Yeni Hayat’ın kadrosunda Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya gibi isimler rol alıyor. İşte sevilen dizi ile ilgili bilgiler

YENİ HAYAT DİZİSİ OYUNCULARI

Yeni Hayat dizisi oyuncuları arasında Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi bulunuyor.

Serkan Çayoğlu- Adem Şahin

30’lu yaşlarının ortalarında, eski bordo bereli olan Adem evli ve bir çocuk babasıdır. Bir operasyonda yaşanan talihsizlik sonrasında ordudan ayrılmak zorunda kalan Adem için hayat yeniden başlar adeta… Adem’in arkadaşı Bekir’in patronu Timur, karısı Yasemin için bir koruma tutmak istemektedir. Adem, korumakla görevli olduğu kadınla, Yasemin’le tanıştığında, asıl tehlikenin çok daha başka ve ölümden bile büyük olduğunu ruhunun derinliklerinde hissetse de, bunu korkunun verdiği panikle derhal bastırır. Adem için, hayatında ilk defa yaşadığı bu duygu anlaşılmaz olmakla kalmaz, aynı zamanda kabul edilemezdir.

Ancak, Adem ne kadar kaçmaya çalışsa da bu kadında onu çeken bir şey vardır. Zamanla Yasemin’i tanıdıkça yaşadığı ikilem Adem’i alt üst eder. Bir tarafta ailesi ve Timur’a verdiği söz diğer tarafta Yasemin… Tüm bu karmaşanın içinde bir karar verip ailesiyle çekip gitmeye niyetlendiğinde öğrendiği sır ise herkesin kaderini etkileyecektir.

Melisa Aslı Pamuk (Yasemin Karatan)

Yasemin, dikkat çekici bir güzelliği ve gizemli bir cazibesi olan genç bir kadındır. Kocası Timur’un vazgeçilmezidir. Timur Yasemin’e tarif edilemez bir tutku ile bağlıdır. Alt sınıftan gelen Yasemin, Timur’la yaptığı evlilik sayesinde sınıf atlamayı başarmıştır. Zengin, güçlü, başarılı bir adamın karısı olmak, henüz genç bir kız olduğu zamanlarda, daha iyi ve güvenli bir hayata kavuşmak için en mantıklı yol olarak gözükmüş gözüne.

Yanıldığını kısa bir süre sonra anlasa da kurtulması bugüne kadar mümkün olmamıştır. Çünkü Timur, öyle istediğinde bırakabileceği, buna izin verecek bir adam değildir. Adem ile yollarının kesişmesi Yasemin’in hayatını hiç ummadığı bir yönde değiştirecektir.

YENİ HAYAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Dizinin yeni bölümleri her hafta perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

YENİ HAYAT DİZİSİ KONUSU

Özel Kuvvetler’den ayrılmış Yüzbaşı Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Tek problem Adem’in uzun süredir işsiz olmasıdır. Yakın arkadaşı Bekir’in bulduğu iş ile aileye yeni bir hayatın kapıları aralanır. Adem'in tek yapması gereken, zengin ve saygın bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir.

Nevin ise, nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar. Ancak, Timur’un karanlık dünyası ve Yasemin’in sakladığı sırlarla dolu bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Adem bir yanda ailesi, diğer yanda korumakla yükümlü olduğu bu farklı kadın arasında hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.