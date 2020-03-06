Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte haftanın kazananı

Yemekteyiz'de mart ayının ilk kazananı belli oldu. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına maharetlerini sonuna kadar sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu. İşte, Yemekteyiz'de 2-6 Mart 2020 haftasının kazananı...

BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Yemeketeyiz'de 2-6 haftasının birincisi Reyhan Akpınar oldu. Reyhan Akpınar toplamda 35 puanla zirveye yerleşti ve büyük ödülün sahibi oldu.

Nejla Özdemir toplamda 19 puan alarak haftayı beşinci yani son sırada tamamladı. Feyzanur Balcı da 25 puan alarak haftanın dördüncüsü oldu. Yıldız Güneş toplamda 27 puan elde ederek haftanın üçüncüsü oldu.

Muhsin Karaalp ise 28 puan alarak haftayı ikinci sırada noktaladı.

Seda Sayan ve yarışmacılardan 35 puan toplayan Reyhan Akpınar, haftanın birincilik koltuğuna oturdu.