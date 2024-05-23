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Yemekteyiz Dilanay kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilanay Bulut nereli, kaç yaşında?

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 18:21

Yemekteyiz Dilanay, programın bu haftaki yeni yarışmacılarından biri. Dilanay Bulut, haftanın final gününde sunumunu yapacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışmacılar mücadelesini sürdürüyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan isim 75 bin TL ödülün de sahibi olacak. Peki Yemekteyiz Dilanay kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilanay Bulut nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

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Yemekteyiz Dilanay haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Programın takipçileri Dilanay Bulut hakkında bilgileri merak ediyor. Yemekteyiz Dilanay, yarışmanın beşinci yani final gününde misafirlerin değerlendirmesi için sunumunu yapacak. Peki Yemekteyiz yarışmacısı Dilanay kimdir, nereli, kaç yaşında?

YEMEKTEYİZ DİLANAY KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Dilanay, aslen Sivaslı. 23 yaşındaki yarışmacı, yemek konusunda iddialı ve yemeklere kendi farkını da katıyor.

Yönetmen olan Dilanay, yemekleriyle haftanın dikkat çekecek isimleri arasında yer alıyor.

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