Yemekteyiz birincisi kim oldu, kim kazandı? 29 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı 15 bin TL'yi aldı!

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bir final günü daha geldi çattı. TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının mutfakta hünerlerini gösterdiği Yemekteyiz'de bir haftalık puanlar belirlendi. Canan Hanım, Ali Fuat Bey, Ali Bey, Gönül Hanım ve Rojda Hanım'ın yarıştığı 25-29 Ekim haftasında 15 bin TL'yi kazanan isim, bugün yapılan yemeklere verilen puanların açıklanmasının ardından belli oldu. Bu haftanın sonuncusu 15 puan alan Canan Hanım olurken, birinci olan Gönül Hanım toplamda 23 puan aldı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Cuma günü yarışan Canan Hanım'ın yemeklerinin tadına bakan yarışmacılar gün sonunda puanlarını verdi. Kıyasıya rekabetin ekranlara geldiği yarışmada Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 15 puan alan Canan Hanım haftanın beşincisi oldu.

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Rojda Hanım'la yemek masasında yaşadığı tartışma ile güne damgasını vuran Ali Fuat Bey ise haftayı dördüncü olarak tamamladı. Ali Fuat Bey toplamda 24 puan aldı.

25 puan alan Ali Bey haftanın üçüncüsü seçilerek 15 bin TL'ye veda eden bir diğer isim oldu. 23 puan yarışmacılardan, Zuhal Topal'dan ise 7 puan alan Rojda Hanım toplamda 30 puanla haftanın ikincisi oldu.

34 puan alan Gönül Hanım bu haftanın galibi olarak büyük ödülü kazandı. Birinci olan Gönül Hanım yarışmacılardan 26, Zuhal Topal'dan da 8 puan almayı başararak 34 puanla haftayı kapattı.