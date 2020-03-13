Yemekteyiz birincisi bu hafta kim oldu? İşte 9 13 Mart haftası Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu

Yemekteyiz yarışmasının final gününde haftanın birincisi 13 Mart Cuma akşamı verilen puanların ardından belli oldu. 5 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği Yemekteyiz'in final gününde, rakiplerinden aldıkları puan ve Seda Sayan'ın verdiği puan sonrasında bir isim birici oldu. Peki, Yemekteyiz'de en fazla puanı kim aldı? Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte, 13 Mart Yemekteyiz birincisi ve haftanın kazananı.

YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

İlgi gören yemek yarışması Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan yarışmacısı yapılan puanlamanın ardından belli oldu. 9-13 Mart haftasında Yemekteyiz'de yarışmacılar, ödülü kazanmak için kendi günlerini gösterdi.

Seda Sayan tarafından açıklanan Yemekteyiz'de haftanın birincisi Elif hanım oldu.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları, İbrahim Efla Tunç, Hicran Çelik, Mehmet İhsan Teke, Türkan Karataş ve Elif Şahin olmuştu.