Yedinci Koğuştaki Mucize (Miracle In Cell No 7) filminin konusu gerçek mi? Yedinci Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler?

Çarpıcı bir baba-kız ilişkisini konu alan Kore yapımı Yedinci Koğuştaki Mucize (Miracle In Cell No 7) , 2013 yılında vizyona girmişti. Filmin yapımcılığını Kim Min- Ki ve Lee Sang-hun üstlenirken, yönetmen koltuğunda Lee Hwan-kyung oturuyor. Filmin senaryosunu Lee Hwan-kyung, Yu Young-a, Kim Hwang-sung ve Kim Young-seok yazarken, filmde Güney Kore sinemasının başarılı isimleri yer aldı. Yedinci Koğuştaki Mucize'nin (Miracle In Cell No 7) başrollerinde Ryu Seung-ryong, Kal So-won ve Park Shin-hye gibi oyuncular geliyor.

Yedinci Koğuştaki Mucize (Miracle In Cell No 7) Konusu

Zihinsel özürlü bir baba (Ryu Seung-Ryong), ama kızını çok sevmektedir. Bir gün, yanlışlıkla bir suça karışır ve suçsuz yere hapishaneye gönderilir. Yıllar sonra, kızı Ye-Seung ((Park Shin-Hye), hukuk fakültesi öğrencisi)) suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır.

Türk Yapımı Yedinci Koğuştaki Mucize Filmi hakkında bilgiler

Kore yapımın Yedinci Koğuştaki Mucize, 2019 yılında ülkemizde de uyarlandı. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı Yedinci Koğuştaki Mucize 2019 yılında Türkiye'de en çok izlenen film oldu.