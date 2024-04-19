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Yasemin Yürük: Doğum günümde terk edildim

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#Yasemin Yürük#Hepsi#Semih Pilosof
Yasemin Yürük: Doğum günümde terk edildim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 15:14

Yasemin Yürük önceki gün Kuruçeşme’de düzenlenen bir davette görüntülendi.

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2000’li yılların başında Hepsi grubuyla ünlenen Yürük, “Hepsi grubunun bir belgesel projesi vardı. Gülçin ya da içimizden biri kabul etmedi. Saygı duyuyoruz, kimseye zorla bir şey yaptıramayız. Bu sene 20’nci yılımız olacaktı, yazık oldu. Onlarla sahnede olmayı çok özlüyorum” dedi.

Aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine geçen yıl Bodrum tatilinde dudak dudağa görüntülendiği sevgilisi Semih Pilosof’un kendisini doğum gününde terk ettiğini de söyleyen şarkıcı, “Herkes için hayırlısı olsun. Birbirimizin beklentileri ve görüşleri farklıydı, anlaşamadık” diye konuştu. 

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#Yasemin Yürük#Hepsi#Semih Pilosof

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