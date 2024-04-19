Yasemin Yürük: Doğum günümde terk edildim

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2000’li yılların başında Hepsi grubuyla ünlenen Yürük, “Hepsi grubunun bir belgesel projesi vardı. Gülçin ya da içimizden biri kabul etmedi. Saygı duyuyoruz, kimseye zorla bir şey yaptıramayız. Bu sene 20’nci yılımız olacaktı, yazık oldu. Onlarla sahnede olmayı çok özlüyorum” dedi.

Aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine geçen yıl Bodrum tatilinde dudak dudağa görüntülendiği sevgilisi Semih Pilosof’un kendisini doğum gününde terk ettiğini de söyleyen şarkıcı, “Herkes için hayırlısı olsun. Birbirimizin beklentileri ve görüşleri farklıydı, anlaşamadık” diye konuştu.