Yasemin Şefkatli kimdir nereli kaç yaşında?
Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ile nişanlanmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Bir süredir İdo Tatlıses ile birliktelikleri devam eden Yasemin Şefkatli, 3 yıllık ilişkilerinin ardından nişanlanarak evlilik yolunda adımlarını attı. Peki, Yasemin Şefkatli kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen detaylı bilgiler
Yasemin Şefkatli, sosyal medyanın gündemindeki isim olmaya devam ediyor. İdo Tatlıses ile evlilik yolunda ilk adımlarını atan Yasemin Şefkatli, nişanlandıklarını duyurdu. Peki, Yasemin Şefkatli kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile bir süredir aşk yaşayan Yasemin Şefkatli, 1992 yılında dünyaya geldi. Yaşantısına İstanbul Beşiktaş’ta devam eden Yasemin Şefkatli, 2017 yılının Ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birlikteliklerini sürdürmektedir. Yasemin Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur.
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