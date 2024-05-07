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Yasemin Sakallıoğlu yine çok güldürdü

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#Yasemin Sakallıoğlu#Doğru Koca Nasıl Seçilir?#BKM
Yasemin Sakallıoğlu yine çok güldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 07:56

ÜNLÜ komedyen Yasemin Sakallıoğlu “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” isimli oyununu BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Hall’da sahneledi.

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Biletleri günler öncesinden tükenen gösterisinde Yasemin Sakallıoğlu iki saat boyunca dansları, tiplemeleri, şakalarıyla izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Yasemin Sakallıoğlu, ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ gösterisiyle; 23 Mayıs’ta Bostancı Gösteri Merkezi, 26 Mayıs’ta İzmir KültürPark Açıkhava, 27 Mayıs’ta Antalya Açıkhava, 29 Mayıs’ta Mersin Yeni Şehir Belediyesi, 30 Mayıs’ta Adana Çukurova Üniversitesi ve 1 Haziran’da Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde sahnede olacak.

 

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#Yasemin Sakallıoğlu#Doğru Koca Nasıl Seçilir?#BKM

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