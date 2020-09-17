Yaşar İpek kimdir, kaç yaşında? Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek hakkında bilgiler!

Seren Serengil'den boşanan Yaşar İpek'in hayatı boşanma haberinin ardından yeniden merak konusu oldu. İlk davası mart ayında görülen boşanma davası sonuçlanarak ayrılıkla noktalandı. Yaşar İpek Seren Serengil ile 2018 mayıs ayında Fransa’da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift evliliklerinin ilk aylarında boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti.

YAŞAR İPEK'İN KİMDİR?

Sanatçı Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol aldı.

Sonrasında vatani görevini yapmak icin askere giden Yaşar İpek, ordu evinde şarkı söylemeye devam etti. Askeri görevini tamamladıktan sonra, aşık olduğu mesleği yapmaya karar verir.

2003 - Bir Alo De, 2005 - Sözüm Ona Sevdin, 2007 - Arada Bir, 2010 – Eyvah, 2012 - Kapı Zili, 2015 – Sus, 2016 – Haybeye İsimli çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, Pdnd Müzik çatısı altındaki ilk single şarkısı Yalnız Kalacaksın’ı 2017’de piyasaya sürdü. Bir süredir birlikte olduğu hatta birlikte klip çektiği Seren Serengil ile 2018 mayıs ayında Fransa’da nikah masasına oturdu. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikili, 2019 ağustos ayında boşanma kararı aldı.