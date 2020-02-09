Yasak Elma'nın 68. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma, bu hafta 68. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala, neler olacağı diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Yasak Elma'nın 68. yeni bölümünde neler olacak?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 10 Şubat Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Yıldız, bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak ayrılmaya karar verecek. İşte, Yasak Elma'nın özeti ve yeni bölüm fragmanı...
Yasak Elma'nın bu haftaki yeni bölümünde;
Yıldız bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak ayrılmaya karar verirken Halit, Yıldız’ı eve döndürmenin çarelerini düşünür ve bu arada Leyla’dan uzaklaşır. Leyla, Halit’in peşini bırakmamakta kararlıdır. Şahika, Leyla’ya Halit’i kazanabilmesi için akıl verir. Yıldız’ın yalnız kalmasını fırsat bilen Nadir’in ise bambaşka planları vardır.
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