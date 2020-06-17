FOX TV'de ekranlara gelen Yasak Elma aylar önce corona virüsü nedeniyle sevenlerine kısa süre veda etmişti. Dizilerin ekranlara dönmesiyle Yasak Elma takipçileri de yeni bölüm çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceğini merak etmeye başladı. Ancak dizinin yeni bölümüyle ilgili bir açıklama gelmedi.

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok dizi çekimlerine ara verdi, bunlardan biri de Yasak Elma ekibi oldu. Dizinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili bilgiler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.