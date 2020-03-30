Yasak Elma bugün neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Şevval Sam Şevval Sam Talat Bulut Eda Ece Yıldız Şafak Pekdemir'in başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisi yeni bölümlerine ara verdi. Gökhan Alkan'ın da Kerim karakteriyle kadrosuna dahil olduğu dizi geçtiğimiz hafta 74. bölümüyle ekranlardaydı. Peki, Yasak Elma bu hafta neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok dizi çekimlerine ara verdi, bunlardan biri de Yasak Elma ekibi oldu. En son 23 Mart Pazartesi akşamı izleyicileriyle buluşan Yasak Elma'nın yeni bölüm tarihiyle ilgili ilgili ise açıklama yapılmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.