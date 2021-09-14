Yasak Elma 111. son bölümde Yıldız'a ihanet şoku! Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası merak konusu oldu. Fox Tv ekranlarında yeni sezonuna başlayan Yasak Elma'nın 13 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Yıldız’ın hayatına yeni giren yan komşusu Kumru herkesin hayatına bomba gibi düşerken Ender'in gelişi ise Yıldız'a yardımcı oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

YASAK ELMA 111. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük patlamanın ardından altı ay geçmiştir ve artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Yıldız’ın hayatı bambaşka bir yöne doğru evrilirken, Ender’in gelmesi onun yaşadığı sorunlarla mücadele etmesine yardımcı olacaktır. Yıldız’ın hayatına yeni giren yan komşusu Kumru ise farklı karakteriyle herkesin hayatına bomba gibi düşer.

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