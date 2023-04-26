Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Yasak aşkı yıllar sonra ortaya çıktı: Bizim bir oğlumuz var!

Güncelleme Tarihi:

#Kraliçe#Kraliçe 6. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 23:41

Burcu Özberk (Deniz), Gökhan Alkan (Ateş), Selin Şekerci (Zeynep), Özgün Karaman (Ali), Ayşe Akın (Narin), Serhat Parıl (Mahir), Afra Karagöz (Duygu),Gülşehri Mina Kekeç (Rüya), Umut Kaplıca (Aslan), Cihat Tamer (Galip), Enes Koçak (Murat), Ecenaz Üçer (Hande), Ege Semih Erken (Efekan), Melis Özçimen (Şahsene),Caner Nalbanoğlu (Burak), Merve Honca (Simay) ve Ferhat Yılmaz'ı (Kulüp Başkanı) kadrosunda buluşturan; senaryosunu Nil Güleç Ünsal ile Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı yönetmenliğini ise Cevdet Mercan'ın üstlendiği MEDNOVA Yapım imzalı 'Kraliçe' 6. bölümü ile ekranlara geldi. Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ateş, köşeye sıkıştı.

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Ateş'in teklifini uzun uzun düşünen Deniz, evliliklerine bir şans daha vermeyi kabul etti.

Yasak aşkı yıllar sonra ortaya çıktı: Bizim bir oğlumuz var

Zeynep'in yasak ilişkisini öğrenen Ali, Engin'den hesap sormak için karakola gitti.

Kardeşinin nezarete alındığını öğrenen Zeynep, Ali'yi kurtardı.

ALİ, ENGİN'E SALDIRDI

Gaye'nin planlarından habersiz bir şekilde çiftliğe yatırımcı bulmanın mutluluğunu yaşayan Deniz, onu kardeşleriyle tanıştırdı.

Yasak aşkı yıllar sonra ortaya çıktı: Bizim bir oğlumuz var

Henüz hatırlayamasa da Zeynep, Gaye'yi bir yerlerden tanıdığına neredeyse emindi...

Haberin Devamı

Deniz'e destek olmak için çiftliğe gelen Ateş, karşısında Gaye'yi görünce şoke oldu.

Yasak aşkı yıllar sonra ortaya çıktı: Bizim bir oğlumuz var

Ateş, ilk fırsatta Gaye'yi ortaklıktan vazgeçirmek için evine gitti ancak hayatını alt üst edecek bir gerçeği öğrendi.

Senin bir oğlun var, bizim bir oğlumuz var Ateş...

Duyduklarından sonra uzun süre kendine gelemeyen ve telefonlara çıkmayan Ateş, kendini topladıktan sonra Efe ile tanışmaya gitti.

Yasak aşkı yıllar sonra ortaya çıktı: Bizim bir oğlumuz var

Gaye, Ateş'ten Deniz'e her şeyi anlatmasını istedi ve ona yarına kadar süre verdi.

Kardeşi ile dertleşen Deniz, kızı Rüya için Ateş ile bir kez daha denemeye karar verdiklerini anlattı.

ATEŞ, BİR HATA DAHA YAPARSA BU İLİŞKİ BİTER

Yasak aşkı yıllar sonra ortaya çıktı: Bizim bir oğlumuz var

Gaye'nin köşeye sıkıştırdığı Ateş, Deniz'e verdiği sözü tutabilmek ve yalansız devam edebilmek için onunla konuşmaya karar verdi.

Birazdan gidip hayatımın en zor konuşmasını yapacağım

Eve döndüğünde Deniz'in yemek hazırladığını gören Ateş'in konuşma çabası sonuç vermedi.

Haberin Devamı

ENGİN'İN EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Gecenin ilerleyen saatlerinde şansını bir kez daha deneyen Ateş'in konuşması bu kez de Zeynep'ten gelen telefonla yarım kaldı.

Yasak aşkı yıllar sonra ortaya çıktı: Bizim bir oğlumuz var

Seranın yandığını öğrenen Deniz, apar topar çiftliğe gitti.

Bu yangının kundaklama olduğu söylendi

Dizinin final sahnesinde;

Verdiği sürenin dolmasına rağmen, Ateş'in karısına gerçekleri anlatmadığını öğrenen Gaye, Deniz'i arayarak yüz yüze konuşmak istediğini söyledi.

Aynı dakikalarda Ateş de olan biteni anlatmak için evdeydi...

Ateş Bey de buradaymış... Güzel, demek ki üçümüz konuşacağız...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kraliçe#Kraliçe 6. Bölüm#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!

Telefonunuz sizi dinliyor mu | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

Telefonunuz sizi dinliyor mu? | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

#Teknoloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık
JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

#Sağlık