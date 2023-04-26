Yasak aşkı yıllar sonra ortaya çıktı: Bizim bir oğlumuz var!

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Dizinin yeni bölümünde;

Ateş'in teklifini uzun uzun düşünen Deniz, evliliklerine bir şans daha vermeyi kabul etti.

Zeynep'in yasak ilişkisini öğrenen Ali, Engin'den hesap sormak için karakola gitti.

Kardeşinin nezarete alındığını öğrenen Zeynep, Ali'yi kurtardı.

ALİ, ENGİN'E SALDIRDI

Gaye'nin planlarından habersiz bir şekilde çiftliğe yatırımcı bulmanın mutluluğunu yaşayan Deniz, onu kardeşleriyle tanıştırdı.

Henüz hatırlayamasa da Zeynep, Gaye'yi bir yerlerden tanıdığına neredeyse emindi...

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Deniz'e destek olmak için çiftliğe gelen Ateş, karşısında Gaye'yi görünce şoke oldu.

Ateş, ilk fırsatta Gaye'yi ortaklıktan vazgeçirmek için evine gitti ancak hayatını alt üst edecek bir gerçeği öğrendi.

Senin bir oğlun var, bizim bir oğlumuz var Ateş...

Duyduklarından sonra uzun süre kendine gelemeyen ve telefonlara çıkmayan Ateş, kendini topladıktan sonra Efe ile tanışmaya gitti.

Gaye, Ateş'ten Deniz'e her şeyi anlatmasını istedi ve ona yarına kadar süre verdi.

Kardeşi ile dertleşen Deniz, kızı Rüya için Ateş ile bir kez daha denemeye karar verdiklerini anlattı.

ATEŞ, BİR HATA DAHA YAPARSA BU İLİŞKİ BİTER

Gaye'nin köşeye sıkıştırdığı Ateş, Deniz'e verdiği sözü tutabilmek ve yalansız devam edebilmek için onunla konuşmaya karar verdi.

Birazdan gidip hayatımın en zor konuşmasını yapacağım

Eve döndüğünde Deniz'in yemek hazırladığını gören Ateş'in konuşma çabası sonuç vermedi.

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ENGİN'İN EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Gecenin ilerleyen saatlerinde şansını bir kez daha deneyen Ateş'in konuşması bu kez de Zeynep'ten gelen telefonla yarım kaldı.

Seranın yandığını öğrenen Deniz, apar topar çiftliğe gitti.

Bu yangının kundaklama olduğu söylendi

Dizinin final sahnesinde;

Verdiği sürenin dolmasına rağmen, Ateş'in karısına gerçekleri anlatmadığını öğrenen Gaye, Deniz'i arayarak yüz yüze konuşmak istediğini söyledi.

Aynı dakikalarda Ateş de olan biteni anlatmak için evdeydi...