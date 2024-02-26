Yasak aşkı ortaya çıkınca oğlunu öldürdü!

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Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı, kadrosunda Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerin yer aldığı Yargı 84'üncü bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin yeni bölümünde;

İclal Savcı ile konuşan Ilgaz’ı, Ceylin gördü. İkilinin keyifli anları Ceylin’i rahatsız etti.

Savcı İclal, Cellat Kadir’i kimin öldürdüğünü öğrenmek için ilacı alan şahsın peşine düştü. Komiser Fırat, Ilgaz’la buluşup gizli tanığın öldürüldüğünü söyledi.

Kubilay Amir de İclal Savcı'ya eczaneye Ceylin ve Yekta’nın gittiğini, ikilinin ilacı alan kişinin görüntüsünü sildiğini söyledi.

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EŞİNİZİ Mİ KORUYORSUNUZ?

Ilgaz’a rest çeken İclal, 'eşinize siz mi destek veriyorsunuz' diye sordu. Ilgaz ise böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

Mustafa'nın öldürüldüğü gara gelen Ceylin ve Yekta, Ilgaz’ı görmek istedi.

Ilgaz, Yekta ve Ceylin’i cinayetin işlendiği alana alıp, ‘Bu gördüğünüz Yiğit’in abisi Mustafa, bizim gizli tanığımızdı. Kardeşini öldüreni görmüş, ifade vermek için yanımıza geliyordu. Bu cinayetin sorumlusu içimizden biri.’ sözleriyle Ceylin’i suçladı. Ceylin de ‘Sorguda mıyız’ çıkışını yaptı.

Komiser Fırat gizli tanık olduğunu Ceylin’e söylediğini itiraf etti. Çok sinirlenen Ilgaz, eşine tepki gösterdi.

MERDAN DEDE PARALARI DAĞITTI

Merdan Dede, Parla’yı çağırıp yardım istedi. Paraları, Parla aracılığıyla dağıtan Merdan bir an önce mağdur kızlara ulaşması için harekete geçti.

Cellat Kadir’in paralarını bir kısmını Merdan Dede’den gizlice kendine ayıran Osman yakalandı. Merdan, Osman’a tepki gösterip, evden kovdu.

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CEYLİN VE YEKTA AÇIĞA ÇIKTI

Eczacıyı ifadeye çağıran İclal, Yekta ve Ceylin’in fotoğraflarını gösterip ‘görüntüleri sildiren bu şahıslar mı’ diye sordu. Eczacı da ‘şahıslar bunlar’ sözleriyle teyit etti.

Kubilay amir, İclal’in emriyle Ceylin ve Yekta’yı adliyeye çağırdı. Ceylin ise ‘toplantıdayız’ deyip gitmedi.

Çocuk büroda çalışan Fırat Komiser, Ilgaz’ın talimatıyla görev yerine gönderildi.

Fırat Komiser’in Ceylin’e ‘gizli tanık var’ dediği anın görüntülerini izleyen ekip, Mustafa’nın ailesinden şüphelendi.

Feyyaz’ı sorguya alan Ilgaz, yeğeni Mustafa’nın gizli tanık olduğunu ve bu sabah öldürüldüğünü söyledi.

Yiğit’in amcası Feyyaz’ın verdiği ifadeleri tek tek masaya koyan Ilgaz, neden yalan söylediğini sordu.

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Daha sonra Cennet’in yanına giden Ilgaz, olay günü ne yaptığını sordu. Cennet de evde olduğunu, dizi izlediğini söyledi.

BEDELİNİ ÖDETİRİM

Yekta ve Ceylin, Savcı İclal’in yanına gitti. İclal ikiliye Kadir Adarlı’yı öldüren ilacın satıldığı eczaneye neden gittiklerini sordu.

Ceylin de müvekkilini savunmak için araştırma yaptığını, görüntü silmediklerini belirtti.

İclal Savcı ‘Görüntüyü sildiğinizi kanıtlarsam ödetirim bedelini’ sözleriyle ikiliye gözdağı verdi.

ILGAZ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Ilgaz, Yiğit’in annesi ve amcasının yasak aşkını gördüğü için öldürüldüğünü öne sürdü.

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Mustafa’nın da bu olaya şahit olduğu için gizli tanık olarak ifade vermek istediğini söyledi.

Eren Komiser, Feyyaz ve Cennet’i nezarethanede bir araya getirdi. Şüpheli ikili tedirgin oldu.

Mustafa’nın babası ve üvey annesi serbest bırakıldı. Alper’i odasına çağıran Ilgaz, Yiğit’in ardından oğlu Mustafa’nın da öldüğünü söyledi.

OSMAN İKİ KADIN ARASINDA KALDI

Osman, eski aşkı Zümrüt’ün verdiği kargoyu istediği yere götürdü. Daha sonra Zümrüt’ün yanına giden Osman ‘beni bu iş için mi çağırdın’ diye sordu. Zümrüt de ‘Bu kapıyı açsam girebilecek misin içeri? Sence ben artık evli bir adamın metresi olur muyum, oradan bir çare mi gözüküyorum? Kapı ardına kadar açık gireceksen, Aylin’siz var mısın’ diye sordu. Osman ise sessiz kaldı.

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KATİL KİM?

Ceylin, adliyede Ilgaz ile bir araya geldi. Feyyaz ve Cennet’in şüpheli olduğunu öğrenen Ceylin şaşkınlık yaşadı.

Ilgaz, Cennet’i sorguya aldı ‘Feyyaz’la ne zamandır ilişkin var’ diye sordu. Cennet bunun iftira olduğunu söyleyip, inkar etti.



Ilgaz, büyük oğlu Mustafa’nın da öldürüldüğünü söyleyince Cennet sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu.

Köşeye sıkışıp yasak aşkı itiraf eden Cennet, ‘Ben öldürmedim, oğlumu Feyyaz öldürdü. Ben engel olamadım elleriyle boğdu yavrumu’ dedi.

Duydukları karşısında şoke olan Ceylin, ‘Durdurmadın mı’ diye sordu. ‘Adam evladını boğarken sen... Sen annesin evladın gözünün önünde boğulurken ne yaptın. Biz senin acına inandık, ben sana inandım. Oğlunun ölüm haberini biz verdik sen bizi kandırmışsın. Herkes anne olmamalı’ sözleriyle çılgına döndü.

FEYYAZ İTİRAF ETTİ

Eren Komiser de Feyyaz’ın yanına gidip ‘Biliyoruz Yiğit’i sen öldürmüşsün’ sözleriyle kafasını karıştırdı.

Ilgaz daha sonra nezarete inip Feyyaz’a o gece ne olduğunu sordu.

Cennet ile birlikte olduğunu itiraf eden Feyyaz, Yiğit’in o gece onları gördüğünü söyledi.

‘Yiğit bizi görünce, Cennet panikledi. Yiğit’i yatırdı, yüzüne yastık bastırdı engel olamadım. Yastığı kaldırdım, Yiğit nefes almıyordu. Aldım bodruma götürdüm, herhalde Mustafa o sırada gördü. Ben öldürmedim sadece taşıdım’

Feyyaz’ı da Cennet’in yanına getiren Ilgaz ikiliyi yüzleştirdi. İkili birbirini suçladı.

Feyyaz, ‘avukata gizli tanık var’ diye söyledim. ‘Bir dernek var, sana bu iyiliği yapar, zamanı gelince de senden bir iyilik ister’ dedi. Ama o derneği ya da kişileri bilmiyorum. Gizli tanığın da Mustafa olduğunu bilmiyordum.’ ifadesini verdi.

ÇINAR ORTADAN KAYBOLDU

Kadir Adarlı’nın öldürülmesinin ardından ortadan kaybolan Çınar, tek başına kaldı.

Tuğçe ile Savcı Efe, Parla’ya yeni evine taşınması için yardım etti. Apartmanda Efe Savcı’yı gören Ceylin, Çınar’ı bulması konusunda kendisine yardım etmesini istedi.

Kızı Parla’ya yardım eden Aylin eve dönüş yolunda eşi Osman’ın ‘ben boşanmak istiyorum’ sözleriyle neye uğradığını şaşırdı.

Mustafa’nın cinayetini araştıran Komiser Eren, yeni bilgileri Ilgaz’a verdi. Mustafa’nın zehirlenerek öldürüldüğünü söyledi. Trende Mustafa’nın yanına bir kadın oturduğu da tespit edildi.

OKLAR ÇINAR'IN ÜSTÜNDE!

Ilgaz, Mustafa’nın adının yazıldığı zarfın açıldığını öğrendi. Yardımcısı Eda’ya odasına giren olup olmadığını soran Ilgaz, ‘hayır cevabını’ aldı. Başsavcının yardımcısı ise ‘Kardeşiniz Çınar o gün adliyedeydi’ dedi.

Kubilay amir de eczanenin kamera kayıtlarını inceleyip Çınar Kaya’nın olay günü eczaneye gittiğini İclal Savcı’ya bildirdi.

Kubilay amir ayrıca cezaevinde görevli Erdal’ın Çınar ile bir araya geldiği, ilaç alışverişinde bulundukları anın görüntüleri izletti.

Adliyedeki kamera kayıtlarını inceleyen Ilgaz odasına kardeşinin girdiğinden emin oldu. Ilgaz, Çınar için yakalama kararı çıkarttı.

Son yaşananlardan haberi olmayan Savcı Efe, Çınar’ın yerini Ceylin’e bildirdi. Ilgaz ve Eren, Çınar’ın yanına giderken Ceylin ve Yekta da ikiliden habersiz Çınar’la buluştu.

CEYLİN VE YEKTA, ÇINAR'I BULDU

'Cellat Kadir’in öldürülmesiyle ne alakan var' diye soran Ceylin, Çınar’dan cevap bekledi. ‘Evden çıktıktan sonra benim yaşlarımda biriyle tanıştım. Onlara yaşananları anlattım ‘Kadir Adarlı’nın ölmesini istiyorum’ dedim. Onlar da ‘Kadir öldü’ diye geldiler. Sonra ben iyilik yaptığımı sanırken Kadir'i öldüren ilacı bana taşıttıklarını anladım. Bu insanları tanımıyorum, dernek gibi bir şeyler’

Çınar'ı alan Yekta ve Ceylin oradan uzaklaştı. Teslim olmak istediğini söyleyen Çınar'a Yekta , 'Burada kurtardığımız sen değilsin Ceylin' sözleriyle karşılık verdi.