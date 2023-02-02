Yasak aşkı öğrendi, gözyaşlarına boğuldu: Sen benim annemdin!

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Dizinin yeni bölümünde;

Doruk ile konuşmak için ajansa giden Kadir, onu Melek'i öperken gördü. Yıllarca beklediği kadını başkasıyle gören Kadir, büyük yıkım yaşadı.

Kimseye söylemeden ajanstan çıkan Kadir, sığınacak liman olarak Sitare'nin evini seçti.

KADİR ORTADAN KAYBOLDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dört bir yanda babasını arayan Zeynep'e Ozan da yaptığı canlı yayın ile destek verdi.

Zeynep'in yüreğine su serpen telefon Sitare'den geldi.

Zeynepciğim baban yanımda, hemen gel...

Kadir, gördüklerini Sitare ile paylaştı. Sitare bu durumu da kendi lehine çevirmeyi başardı.

Sitare ile konuşmaya giden Ozan, eski sevgilisine resti çekti. Ozan, Zeynep'in kendisine bir şans vermesi haline bambaşka biri olacağını söyledi.

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Kadir, Sitare'den sonra Doruk ile Melek'i gördüğünü Türkan'a da anlattı. Türkan, bu durumdan çok mutlu oldu.

Melek ve Doruk'u köşeye sıkıştırmak için yanlarına giden Sitare, beklemediği bir karşlık aldı.

Doruk ile benim sayfam kapanır, senin ile Ozan'ın sayfası açılır... Ne dersin Sitare?

Hayatında tek bir doğrunun olmasını isteyen Ozan, elinde yüzükle Zeynep'in evine gitti ve ona evlenme tekif etti.

ZEYNEP NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ozan'ın neyin peşinde olduğunu anlamakta zorlanan Zeynep, teklifi reddetti.

Melek, Kadir'den özür dilemek için evine kadar gitti. Kadir ise Melek'in anlattıklarına kulaklarını tıkadı.

Değişik olabilirim ama salak değilim.

Omuzundaki yüklerin altında ezilmek istemeyen Zeynep de tıpkı babası gibi Sitare'ye sığındı.

İstemediğin hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsin Zeynep

Zeynep, yılbaşı partisi sonrası Ozan ile arasında geçenleri İpek'e anlattı. İki kuzenin konuşmasına Türkan da şahit oldu.

Ozan 'kendini bana teslim ettin' diyor... Biz o gece birlikte olmuşuz...

Duyduklarından sonra sürekli midesi bulanan Zeynep'in hamile olduğunu düşünmeye başlayan Türkan, yeğenine Ozan'ın teklifini kabul etmesi için baskı yaptı.

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GEBESİN SEN - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kararını söylemek için ajansa giden Zeynep, Doruk ve Sitare'nin gözleri önünde Ozan'ın evlilik teklifini kabul etti.

ZEYNEP 'EVET' DEDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zeynep'in kararı Sitare ve Doruk'u şoke etti.

Verebileceğim tek kararı verdim Sitare Hanım

Ozan'ın nişanı için ailesinin yanından İstanbul'a dönen Salih, uçaktan iner inmez soluğu Mine'nin yanında aldı. Mine, kendisine birlikte Adıyaman'da yeni bir hayat kurmayı teklif eden Salih'e "Benim memlekette ne işim var? Benim kariyerim burada... Bütün hayatım burada... Ben anladım, sen neden anlamak istemiyorsun?" dedi ve bebeği aldırdığını söyledi.

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MİNE'DEN SALİH'İ ÜZEN KARAR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Üzgünüm bizim bir bebeğimiz yok artık Salih

Herkes Ozan ve Zeynep'in nişan töreni için Sitare'nin evinde toplandı. Ozan, törenden dakikalar önce annesini aradı ancak ona ulaşamadı.

Melek'in davetsiz bir şekilde törene katılması, ortamın gerilmesine neden oldu.

Ozan ve Zeynep, aile arasındaki törenle nişanlandı. Kadir'in kırgınlığının farkında olan Doruk, bulduğu ilk fırsatta onunla konuştu.

Kadir, Doruk'a Müjgan sandığı kişinin aslında Zeynep'in annesi Melek olduğunu söyledi.

DORUK, GERÇEĞİ ÖĞRENDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitare'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya karar veren Melek, yaptığı planı uygulamaya koydu.

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Ozan ve Sitare'yi bir araya getiren Melek, Zeynep'in ikili arasındaki konuşmaya şahit olmasını sağladı.