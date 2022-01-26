Yarından Sonra filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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2014 yapımı Hollywood filmi 'Yarından Sonra' Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmenliğini Roland Emmerich'in yaptığı ve senaryosunun yine Roland Emmerinch ve Jeffery Nachmanoff'a ait olduğu Yarından Sonra filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

YARINDAN SONRA FİLMİ KONUSU

İklim bilimci Jack Hall, kutuplarda araştırma yaparken, buz katmanın kırıldığına şahit olur. Hall, bu olayın küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu düşünmektedir. Dünya, bir buzul çağına girmektedir.

New York sular altında kalmış ve birkaç saat içerisinde ani ısı düşüklüğü meydana gelecektir. Bunun farkında olan Jack Hall, oğlunu kurtarmak için yollara düşer. Filmde görsel-efektlerle hazırlanmış olan New York'un su altında kalması, Jack'in Özgürlük Heykeli'nin yanından yürümesi, kraliyet ailesini kurtarmaya giden helikopterlerin yakıtlarının aniden donması gibi sahneler izleyenleri oldukça etkilemiştir.

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YARINDAN SONRA FİLMİ OYUNCULARI

Roland Emmerinch'in yönetmenliği, yapımcılığını yapmasının yanında senaryosunu da üstlendiği Yarından Sonra filmi oyuncuları arasında Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Sela Ward, Ian Holm, Jay O. Sanders ve Kenneth Welsh yer alıyor.