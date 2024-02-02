×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Yargı'ya 4 yeni oyuncu

Güncelleme Tarihi:

#Yargı#Kanal D#Alican Yücesoy
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 12:14

Her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, Kanal D’nin uluslararası ödüllü dizisi Yargı, hız kesmeden devam ediyor.

Haberin Devamı

Ay Yapım imzalı dizinin kadrosuna dört yeni oyuncu dahil oldu. Alican Yücesoy, Naşit Özcan, Sermet Yeşil ve Ayşegül Cengiz Yargı’nın 4 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek olan 81’inci bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Yargıya 4 yeni oyuncu

Alican Yücesoy

Alican Yücesoy polis memuru Fırat, Naşit Özcan Başsavcı Ertuğrul, Ayşegül Cengiz Başsavcı özel kalemi Asiye, Sermet Yeşil ise Metin Amir’in şehit olmasından sonra yerine gelen Kubilay Amir karakterine hayat verecek.

“HİÇ DEĞİŞMEMİŞSİN CEYLİN, HATTA SANA BİR OLGUNLUK GELMİŞ...”

Yargı’nın pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünden ilk tanıtım seyirci ile buluştu. Tanıtımda kadroya dahil olan oyunculardan Alican Yücesoy da Fırat karakteri ile ilk kez seyirci karşısına çıktı. Ceylin ve Fırat’ın eskiden tanıştıklarının ekrana geldiği tanıtım ikilinin hikayesine dair merak uyandırdı. Ilgaz’ın bu olay karşısında ne tepki vereceği ise yeni bölümde cevap bulacak.

Haberin Devamı

Yargıya 4 yeni oyuncu

Naşit Özcan
Yargıya 4 yeni oyuncu

Ayşegül Cengiz
Yargıya 4 yeni oyuncu

Sermet Yeşil

Yargı yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D ekrana gelecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı#Kanal D#Alican Yücesoy

BAKMADAN GEÇME!