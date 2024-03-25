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Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu: O sahne sonrası arabada ağladık!

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#Kaan Urgancıoğlu#Yargı#Pınar Deniz
Yargının Ilgazı Kaan Urgancıoğlu: O sahne sonrası arabada ağladık
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 08:43

KANAL D’nin reyting rekoru kıran dizisi ‘Yargı’nın başrolü Kaan Urgancıoğlu, ‘Magazin D’ programında Asiye Acar’a konuştu.

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“Defne” karakterinin kaybolduğu bölümde epey zorlandığını belirten oyuncu, “Sahne bizi çok etkiledi. Kaydı kestikten sonra Pınar (Deniz) ve Uğur (Aslan) ile birlikte arabaya oturduk, ağlamaya başladık” açıklamasını yaptı.

“Ilgaz” rolünü canlandıran Urgancıoğlu, “Bazen normal hayatımda bir şey söyleyeceğim zaman içimden Ilgaz çıkıyormuş gibi hissediyorum. Birine bir şey anlatmak istediğimde çok net ve ne istediğini bilen biriyim. Bunun Ilgaz’dan bana geldiğini hissediyorum” dedi.



OĞLUMA BAKARKEN ZAMAN KAVRAMINI KAYBEDİYORUM

Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç’la beraber değişen hayatını da anlattı. Oyuncu, “Baba olmak nasıl bir his?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Tarifi zor. Bir yere de geç kalabiliyorum ona bakarken. Çünkü zaman kavramını kaybediyorum. Sakin bir çocuk. Eşim Burcu’ya yardım etmeye çalışıyorum, yardımcımız ise yok.”

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#Kaan Urgancıoğlu#Yargı#Pınar Deniz

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