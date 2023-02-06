Yargı'da nefes kesen bölüm! 'Beni öldüreceklermiş abi'

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Dizinin yeni bölümünde;

Ilgaz, babasını bıçaklayan ve Defne'yi kaçıranların peşine düştü. Kamera kayıtlarını izleyen Ilgaz Savcı bir iz bulamayınca Salim'den hesap sordu. Bu zor zamanlarında Ilgaz'ın en büyük destekçisi ise Ceylin oldu; Merak etme bulacağız Defne'yi...

ILGAZ, SALİM'DEN HESAP SORDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Torunun kaçırıldığını öğrenen Merdan Kaya, Ilgaz'a yardım teklifinde bulundu; 'Ne pahasına olursa olsun torunumu bulurum'

Ceylin bu duruma tepki gösterdi; 'Hayat işte insan yapmam dediklerini yapıyor'

Ilgaz Savcı'nın kararı ise net oldu; 'Dedemi eve götürün. Ölsem bile dışarı çıkmayacak!'

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CEYLİN MİNİBÜSÜ BULDU

Minibüsün peşine düşen Ceylin kaçırılma anına ait görüntüleri buldu. Ilgaz Defne'nin kaçırıldığı anı izleyince gözyaşlarını tutamadı. Görüntüler karşısında şoke olan Ilgaz Savcı, Ceylin'e içini döktü:

Hepsi benim yüzümden, kardeşimi koruyamadım! Eğer onun canını yakarlarsa; nasıl yaşarım, yaşayamam ki!

ILGAZ'IN GÖZYAŞLARI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

METİN AMELİYATTAN ÇIKTI

Saldırı sonucu bıçaklanan Metin zorlu ameliyattan çıktı. Merdan ise torununu bulmak için eski dostlarına ulaştı. Çınar'a gelen jeton dengeleri değiştirdi. Merdan, Çınar'dan jetonu Ceylin'e vermesini söyledi.

MERDAN KAYA ADAMLARIN İZİNİ BULDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN





CEYLİN İLE EREN KOMİSER DERTLEŞTİ

Olayların dışında kalan Ceylin, Eren komisere dert yandı; 'Aynı şeyleri ben de yaşadım. Ben de kardeşini kaybettim. Bana kurallar koyan Ilgaz kendi ailesi olunca kuralları esnetebiliyormuş'

Merdan'ın getirdiği delil ile iz süren Ilgaz, Salim'in çalıştığı sitedeki kumarhaneye özel harekat polisleriyle operasyon düzenledi. Defne'yi bulamayan Ilgaz çılgına döndü. Eren komiser kumarhane çalışanlarından arka planda kimin olduğunu öğrendi; Balkan mafyası...

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PARS SAVCI SAĞDICI ALDI

Pars Savcı ifade vermesi için sağdıç Yakup'u adliyeye çağırdı. Yakup'un geçmiş dosyaları ortaya çıkınca köşeye sıkıştı. Her şeyi tek tek anlatan sağdıç; Salim'in kendisini odaya çağırdığını gelinin ölüsünü bulduğunu söyledi. Salim ile birlikte gelini deniz kenarına götüren Yakup gerdanlığı da orada aldığını itiraf etti.

FERDA'YI BULDUĞUMDA ÖLMEK ÜZEREYDİ!

Yalanı ortaya çıkan Salim, Ferda'yı bulduğunda ölmek üzere olduğunu söyledi. Ferda'ya ne olduğunu bilmediğini söyleyen Salim 'öldürdü' suçlamalarını kabul etmedi.

Her yolu deneyip kardeşini bulamayan Ilgaz, Ceylin, Pars ve Eren'in yardımıyla Salim'in avukatı Yekta'yı kaçırdı. Kardeşi Defne'nin nerede olduğunu sordu.

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YEKTA'YI KAÇIRDILAR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KATİL ORTAYA ÇIKTI

Salim'in gizli aşkı Gülçin, Ferda'yı öldürdüğünü itiraf etti. Gelin odasına gidip Ferda'nın içeceğine zehir koyan Gülçin her şeyi tek tek anlattı: "Ferda'yı zehirlediğimi Salim'e söyledim o da bana; 'Sen karışma, ben hallederim. Kumarcılar beni saklayacak. Saklamazlarsa da elimde bilgi var yakarım onları!"

GELİNİN KATİLİ ORTAYA ÇIKTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Aileyi takip eden Eyüp isimli gizemli kişi Çınar'ın yanına gidip kardeşini gördüğünü söyledi. Çınar hemen Eyüp'ü Ilgaz'a götürdü.

Kardeşine adım adım yaklaşan Ilgaz Defne'den gelen mesaj ile yıkıldı:

Bu akşam saat 6'ya kadar Salim serbest bırakılacak. Hakkında hiçbir suçlama yapılmayacak. Peşine düşülmeyecek, tekrar yakalanmayacak! Kılına zarar verilmeyecek. Yoksa beni öldüreceklermiş abi

BENİ ÖLDÜRECEKLERMİŞ ABİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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