'Yargı'da olaylar karışıyor!

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Olayların karıştığı tanıtımda; Ceylin Cennet’in karşısında sinir krizi geçirirken Çınar Ceylin ve Yekta’ya Ilgaz’ın odasından gizli tanığın adını aldığını itiraf ediyor.

Boşanmadan Zümrüt’ün evine giremeyeceğini öğrenen Osman, Aylin’e boşanmak istediğini söylüyor. İclal Ilgaz’a Ceylin ve Yekta’nın delili yok ettiğini söylerken Ilgaz ise odasına girenin Çınar olduğunu öğreniyor.

ÇAĞRI ATAKAN YARGI KADROSUNDA!

Kanal D’nin pazar akşamları yeni bölümüyle ekrana gelen dizisi Yargı’nın 85’inci bölümüne Çağrı Atakan dahil oluyor. Hikayenin her bölüm giderek daha da heyecanlı hale geldiği dizide “Canberk” karakterine hayat verecek Çağrı Atakan’ın nasıl bir hikayenin içinde yer alacağı ise şimdiden merakla bekleniyor.

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Yargı yeni bölümüyle 25 Şubat Pazar akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.