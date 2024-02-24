×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Yargı'da olaylar karışıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Yargı#Yargı 84. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 13:16

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı Yargı dizisinde bu hafta olaylar karışıyor. Dizinin 84’üncü bölümünden merak uyandıran bir tanıtım yayınlandı.

Haberin Devamı

Olayların karıştığı tanıtımda; Ceylin Cennet’in karşısında sinir krizi geçirirken Çınar Ceylin ve Yekta’ya Ilgaz’ın odasından gizli tanığın adını aldığını itiraf ediyor.

Yargıda olaylar karışıyor

Boşanmadan Zümrüt’ün evine giremeyeceğini öğrenen Osman, Aylin’e boşanmak istediğini söylüyor. İclal Ilgaz’a Ceylin ve Yekta’nın delili yok ettiğini söylerken Ilgaz ise odasına girenin Çınar olduğunu öğreniyor.

Yargıda olaylar karışıyor

ÇAĞRI ATAKAN YARGI KADROSUNDA!

Kanal D’nin pazar akşamları yeni bölümüyle ekrana gelen dizisi Yargı’nın 85’inci bölümüne Çağrı Atakan dahil oluyor. Hikayenin her bölüm giderek daha da heyecanlı hale geldiği dizide “Canberk” karakterine hayat verecek Çağrı Atakan’ın nasıl bir hikayenin içinde yer alacağı ise şimdiden merakla bekleniyor.

Haberin Devamı

Yargıda olaylar karışıyor

Yargı yeni bölümüyle 25 Şubat Pazar akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı#Yargı 84. Bölüm#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!