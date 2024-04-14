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Yargı’da nefesler tutuldu

Güncelleme Tarihi:

#Yargı#Kanal D#Sema Ergenekon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 08:22

KANAL D’nin sevilen dizisi “Yargı” yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluşacak.

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Nefesleri kesecek, heyecan dolu bölümden yeni tanıtım yayınlandı.

Yekta’nın çocuklarla eğlenceli anlarıyla başlayan tanıtımda Eren gözünü karartarak yolun sonuna doğru ilerlerken Zümrüt de Osman’ı tehlikenin içine doğru çekiyor.

Yargı’da nefesler tutuldu

Efe’ye planını anlatan Eren’in vurulduğu anlar nefesleri keserken Ilgaz ve Ceylin’in, Eren’in gizli yürüttüğü planı anlayacaklar mı sorusu ise bölümde cevap bulacak.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar ve Alican Yücesoy eşlik ediyor.

Yargı’da nefesler tutuldu


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#Yargı#Kanal D#Sema Ergenekon

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