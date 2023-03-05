Yargı'da dengeler değişti! 'Ben karımı çok seviyorum'

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Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Yargı'nın önceki bölümünde Damat Salim'i koruyan Balkan çetesi, Ilgaz'ın kardeşini kaçırmış ve babası Metin Komiser'i de bıçaklamıştı. Kardeşini arayan Ilgaz, suçluların peşine düşmüştü.

Kardeşine adım adım yaklaşan Ilgaz, gelen mesaj üzerine sinir krizi geçirdi. Ceylin ve Eren Komiser, Ilgaz Savcı’yı sakinleştirmeye çalıştı.

Kardeşinin hipotermi’ye girmesi için 40 dakika var koş Savcı koş!

Görev gereği Salim’in yerine adliyeden çıkan Rıdvan, sevgilisiyle konuşurken cezaevi aracının yolu kesildi. ‘Kesik’ adlı mafya elemanı Rıdvan’ı acımasızca öldürdü. Pars ise sağ kolu Rıdvan’ın ölümüyle yıkıldı. Büyük üzüntü yaşayan Pars, Rıdvan’ın ölümünde kendini suçladı.

“Özür dilerim Rıdvan… Özür dilerim…”

RIDVAN SUİKASTE UĞRADI - İZLEMEK İÇİN YIKLAYIN

UMUTLAR YEŞERDİ

Salim’in ölümüyle umutları tükenen ekip gelen haberle yeni bir izin peşine düştü. Adliye çıkışı Salim’i otomobile alan Balkan Mafyası elemanları, Salim’in montunu arabada unuttu. Vericiyi takip eden polisler Eren Komiser’e bilgi verdi. Zamanla yarışan ekip mafya üyelerini yakaladı. Salim’i öldürdüklerini kabul eden üyeler, Defne’nin yerini bilmediklerini söyledi. Emiri Rahmi Benli’den aldığını itiraf eden katil daha sonra Ilgaz Savcı’ya adresini de verdi. Ceylin ile adrese giden Ilgaz, Defne’yi baygın halde buldu. Hemen hastaneye giden Defne’ye doktorlar müdahale yaptı.

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ILGAZ VE CEYLİN, DEFNE'Yİ BULDU

METİN KOMİSER UYANDI

Otobüste kızının yanında bıçaklanan Metin Komiser zorlu süreci atlattı. Metin Komiser’i ilk ziyaret eden oğlu Çınar oldu.

Metin gözlerini açar açmaz kızı Defne’yi sordu; ‘Çınar nerede Defne? Öldürdüler kızımı bana söylemiyorsun değil mi?’

ÖZGE YIKILDI

Rıdvan’ın sevgilisi Özge olanların etkisiyle kriz geçirdi. Pars Savcı’ya koşan Özge, acı gerçekle yüzleşti:

‘Rıdvan orada mı şimdi Savcım?’

‘Ben gönderdim Rıdvan’ı ben göndermesem ölmeyecekti. Polisi bekleseydim, ölmeyecekti. Benim yüzümden’

MERDAN GÜZEL HABERİ ALDI

Merakla Defne’den gelecek haberi bekleyen Merdan, Defne’nin iyi olduğunu öğrendi. Çınar’ın telefonuyla büyük mutluluk yaşayan Merdan gözyaşlarını tutamadı.

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ILGAZ VE METİN BAŞ BAŞA

Babasını ziyaret eden Ilgaz kardeşinin iyi olduğu müjdesini verdi. Defne de iyi sen de iyisin, biraz sonra yanına getireceğim. Hala olayın etkisinde kalan Defne, suskunluğa büründü.

DEFENE TRAVMA YAŞIYOR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

RIDVAN’IN ÖLÜMÜ EKİBİ SARSTI!

Eren Komiser, gelişmeleri Pars Savcı’ya bildirirken büyük mutluluk yaşadı. Ancak Pars Savcı’nın ‘Rıdvan öldürüldü’ sözleriyle Eren Komiser duygusal anlar yaşadı.

ILGAZ GÖREVDEN ALINDI

Pars Savcı, Rıdvan'ın katillerinin peşine düştü. Ilgaz Savcı'yı da görevden alan Pars ipuçlarının peşine düştü. Ilgaz'ın ısrarına rağmen kararlı olan Pars, Ceylin'den yardım istedi. Kumarhane pulunu nereden bulduğunu soran Pars, 'Merdan Dede' cevabını aldı.

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Ilgaz ise Derya Savcı'nın yanına gitti. Pars'a dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

PARS, MERDAN DEDE’DEN YARDIM İSTEDİ

Merdan Dede ile bir araya gelen Pars, geçmiş günleri açtı. Bütün dosyalarına vakıf olduğunu söyledi.

'Ben buraya geçmiş dosyalarını kurcalamaya gelmedim. Aynı yolu benimle yürü diye geldim. Karanlıktan korkmam da belki yolumu aydınlatırsın.'

Pars’ın teklifini kabul eden Merdan Dede yardım edeceğini söyledi.

Görüşme sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istifa etme kararı alan Pars, istifa dilekçesini hazırladı.

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‘CEYLİN ÇOK ÖZÜR DİLERİM, AFFET BENİ’

Ilgaz ve Ceylin tüm olanlardan sonra baş başa kaldı. Ailece yedikleri yemekten sonra kendi evine giden Ceylin, Ilgaz’ın ziyaretiyle şaşırdı.



Hatalı olduğunu kabul eden Ilgaz; ‘Sana çok haksızlık ettim. Şimdi anladıkça çok kızıyorum kendime, bana ‘katısın’ demiştin ya ‘evet katıyım’ ama hayat burnumu sürttü. Çaresizliğin içinde açtığım yarayı görüyorum. Ceylin çok özür dilerim, affet beni’ dedi.

Ceylin ise Ilgaz’dan zaman istedi:

‘Anladım diyorsun ya peki sen de değiştin mi? Bugünü ve dünü anlamak kolay ya gelecek.? Ilgaz sen böyle kalacaksın ben de böyle… İkimiz iki ay sonra yine zıt düşmeye başlayacağız çünkü aynı yerden bakmıyoruz’

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ILGAZ VE CEYLİN YÜZLEŞTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER, SALİM’İN DELİLİNİ CEYLİN’E VERDİ

Ömer adliye önünde Ceylin ile karşılaştı. Salim’in elindeki görüntüleri Ceylin’e teslim etti. Ceylin ve Ilgaz, Salim'in sakladığı görüntüleri izledi. Soluğu Pars'ın yanında alan Ilgaz dosyaya geri dönmek istediğini söyledi. İpuçlarını takip eden Ilgaz operasyonları başlatmak için Başsavcıdan onay istedi 'Anemon Operasyonu'nu başlatıyorum.

KARA KUTU ÖMER - İZLEMEIK İÇİN TIKLAYIN

PARS, RIDVAN’IN KATİLİNİN PEŞİNDE

Merdan Dede’den destek isteyen Pars Savcı, Rıdvan’ın katilini buldu. Silahını alıp katilin peşine düşen Pars’ı Derya teselli etmeye çalıştı.

Pars Savcı’ya gelen zarfı okuyan Rıdvan’ın sevgilisi Özge de 'Kesik' lakaplı katilin peşine düştü. Takip edildiğini anlayan katil Özge’yi yakaladı. Özge’ye saldıran katil ‘Nişanlını keyfine öldürdüm’ dedi.

Her şeyi itiraf eden Kesik, ‘Ben kimim biliyor musun? Emniyeti patlatan, amiri yaralayan, çocuğu kaçıranlar var ya onları yapan benim babam’ sözleriyle Özge’yi tehdit etti. Boşluktan yararlanan Özge, Kesik’i öldürdü.

ÖZGE KATİLİ ÖLDÜRDÜ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BOŞANMA DAVASINDA ILGAZ, CEYLİN’İ ŞOKE ETTİ

Boşanmak için adliyeye gelen Ilgaz, Ceylin’i görünce büyük üzüntü yaşadı: ‘Bu sefer gecikmemişsin.’

Boşanmada kararlı olduğunu söyleyen Ceylin mahkemede 'boşanmak istiyorum' dedi. Ilgaz ise; 'Ben karımı seviyorum, hem de çok. Asla da boşanmaya niyetim yok’ cevabı verdi.

BOŞANMAYA NİYETİM YOK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN