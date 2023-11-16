Yargı’da bu hafta geçmiş sayfalar yeniden açılıyor!

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Dizide bu hafta eski defterler açılıyor. Ilgaz’ın geçmişte annesiyle yaptığı konuşma dikkat çekerken aynı zamanda Ceylin ve Engin’in üniversite zamanlarındaki arkadaşlıkları esnasında görgü tanığı oldukları bir olay da Ilgaz ve Ceylin’i tesadüfen birleştiriyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arif Pişkin, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ayşen Sezerel, Ulvi Kahyaoğlu, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

