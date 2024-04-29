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Yargı yine zirvede! Ilgaz yolun sonuna mı geldi?

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#Yargı#Kanal D#Kaan Urgancıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 13:13

Kanal D’nin, Emmy ödüllü dizisi Yargı’da büyük final öncesi nefesler tutuldu. Dizinin dün gece yayınlanan yeni bölümü iki kategoride zirvede yer alırken; sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılardan binlerce mesaj alan dizi, #Yargı etiketi ile TT listesinin zirvesinde yer aldı.

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ILGAZ, YOLUN SONUNA MI GELDİ?

Ilgaz’ın bir arabanın bagajındaki halleriyle başlayan bölümde bir hafta öncesine dönüldü. Ceylin ve Ilgaz’ın baş başa geçirdikleri romantik anları ilişkilerini daha da perçinlerken; Ilgaz’ı beş gün sonra rehin alacak düşman bir köşede kendi zamanını beklemekteydi.

Yargı yine zirvede Ilgaz yolun sonuna mı geldi

Bölüm finali ise herkesi şoke etti. Ağzı ve elleri bağlı olan Ilgaz’ın tutulduğu odada karşısına geçip oturan kişi, ona nasıl ölmek istediğini sordu. Yüreklerin ağza geldiği bu gelişmenin nasıl sonuçlanacağı dizinin yeni bölümünde belli olacak.

Yargı yine zirvede Ilgaz yolun sonuna mı geldi

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Öte yandan üç sezondur ekranda olan Yargı’nın 26 Mayıs’ta yayınlanacak olan final bölümü seyircisi ile birlikte büyük bir organizasyonla izlenecek.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Esma Yeşim Gül, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Çağrı Atakan, Onur Tekin ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor. Her bölümü heyecanla izlenen dizinin bu bölümünde diziye Ilgaz’ı kaçıran Nevzat rolünde Ruhi Sarı konuk oldu.

Yargı pazar akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

 

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#Yargı#Kanal D#Kaan Urgancıoğlu

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