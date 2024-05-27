Yargı unutulmaz bir geceyle veda etti

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Kanal D’nin, kadrosu, yurtiçi ve yurtdışı başarılarıyla ekrana damga vuran dizisi Yargı’nın veda gecesinde yardım yağdı. Tüm geliri öncelikle deprem bölgesindeki gençler olmak üzere Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) gençlerin eğitimi için bağışlanacak olan geceye hem izleyiciler hem de salondakiler büyük ilgi gösterdi. Gecenin biletleri 24 saat içinde tükenirken, gecenin düzenlendiği salonun girişinde dizinin hayranları saatler öncesinden oyuncuları beklemeye başladı.

KIRMIZI HALIDA ŞIKLIK YARIŞI

Kırmızı halı geçişini bekleyen dizinin hayranları, başta Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu ve Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz olmak üzere tüm oyuncular ve dizi ekibine sevgi gösterisinde bulundu.

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Oyuncular, şıklıklarıyla göz kamaştırırken, dünyanın farklı ülkelerinden gelen hayranlarıyla da fotoğraf çektirdiler. Kırmızı halı geçişinin ardından konuşan dizinin senaristi Sema Ergenekon, gözyaşlarını zor tuttuğunu ve çok büyük bir minnetle dolu olduğunu söyledi.

Pınar Deniz de “Duygularım çok karmaşık. O kadar büyük özveri ve iştahla başladık ki bu yolcuğa. Şimdi hikayemizin üç sezon sonra bitiyor olması beni çok üzüyor. İleride daha da üzüleceğime eminim. Ancak böyle bir iş içinde yer aldığım için çok mutluyum” dedi.

Kaan Urgancıoğlu ise “Bir veda ve yas ile bir kutlama arasında sıkışmış hissediyorum. Başarılarla, alnımızın akıyla bitirdiğimiz için de çok mutluyum. Benim için böyle bir projenin bir parçası olmak büyük gurur” diye konuştu.

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“Yekta” karakterine can veren Uğur Polat da “Bunca yıllık oyuncuyum böyle bir şey görmedim” dedi.

Dizinin sevilen karakteri Eren’i canlandıran Uğur Aslan “Çok duygulu ve çok hüzünlüyüz. Keşke azıcık içinde kötülük olan insanlar olsaydı ekibimizde, ayrılmak çok daha kolay olurdu. Ayrılmak istemiyorum” diye duygularını dile getirdi.

Dizinin yapımcısı Kerem Çatay ise “Çok güzel bir üç yıl geçirdik. Unutulmayacak bir anı olacak. Tüm ekibe çok teşekkür ederim” dedi.

MURAT YANCI “DÜNYADA BU KADAR SEVİLMESİ GURUR VERİCİ”

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Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı da “Muhteşem bir hikayenin sonuna geldik. Yargı rüzgar gibi hatta fırtına gibi geçti. Sadece Türkiye’de değil, dünyada birçok ülkede merakla izlendi. Birçok ülkede bu kadar sevilmesi bize gurur veriyor. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte Ay Yapım’la iş birliğimiz devam edecek. En az Yargı kadar güzel projelerle yine seyirciyle buluşacağız” diye konuştu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Saba Tümer’in sunuculuğunu yaptığı gecede sahneye çıkan Uğur Aslan, “Dünyada Uzak” şarkısını dizinin oyuncuları ve izleyicilerle birlikte hep bir ağızdan söyledi. Ardından sahneye dizinin müziklerine imza atan Toygar Işıklı çıktı. Işıklı, Yargı’nın duygusal soundtrack’i ‘Ben Ölürsem’i seslendirirken, oyuncu Pınar Deniz gözyaşlarına hakim olamadı.

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Şarkıları Yargı’yla özdeşleşmiş müzisyen Can Ozan, “Toprak Yağmura” şarkısını söyledi. Gecede dizinin kamera arkasından görüntüler de yayınlanırken, özellikle başrol oyuncularının birbirlerine şakaları izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Daha sonra dizinin oyuncularından Onur Özaydın Evdeki Saat’in “Uzunlar” şarkısını seslendirirdi.

PINAR DENİZ’DEN MUHTEŞEM PERFORMANS

Sahneye çıkan Kaan Urgancıoğlu, partneri Pınar Deniz’i sahneye davet ederken yaptığı duygusal konuşmayla geceye damga vurdu. Urgancıoğlu, “Güzel, iyi kalpli, yaratıcı, merhametli, hayvan dostu ki bu zamanlarda bu çok kıymetli, kötü gün dostu, yetenekli, çocukluğundan bugüne kadar kendi yolunu kendi aydınlatmayı başarmış” diyerek partneri Pınar Deniz’i sahneye davet etti.

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“Son Arzum” şarkısını seslendiren Deniz’in performansı seyirciden büyük alkış aldı.

Konuşmaların ve performansların ardından Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin final bölümü merakla izlendi.

Dizinin son sahnesinin ardından tüm oyuncular ve dizi ekibi birlikte sahneye çıkarak izleyicilere teşekkür etti. Sahnede son olarak tüm ekip ‘Erik Dalı’ türküsü ile dans etti.

GECE BOYUNCA EĞİTİME DESTEK

“Yargı Veda” programı, canlı yayınlarla Kanal D, teve2, D-Smart Dizi Smart Max kanallarından, bu kanalların sosyal medya hesaplarından ve D-Smart GO' dan izleyici ile buluştu.

Tüm geliri Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) gençlerin eğitimi için bağışlanacak olan gecede yardım kampanyası gece boyunca devam etti.