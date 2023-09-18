‘Yargı’ Times Meydanı’nda!

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Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı dizinin yeni sezon tanıtımı New York’taki ünlü Times Meydanı’ndaki dijital ekranda da yayınlandı.

Büyük ilgi gören tanıtımında Ilgaz ve Ceylin’in duygusal hesaplaşma sahnesine yer verildi. Hem ilk bölüme hem de sezona dair merakı artıran o sahneler izleyenleri derinden etkiledi. “Yargı”nın yeni sezon ilk bölümü yakında ekrana gelecek...

“Yargı”nın tanıtımında Ilgaz ve Ceylin’in duygusal hesaplaşma sahnesi büyük ilgi gördü.

Yargı 64. fragmanı yayınlandı!

Ceylin, Ilgaz'ın oynadığı ölüm oyunu yüzünden ona sert bir tepki gösteriyor!

Yargı 63. Bölüm sezon finalinde toprağa verdiği Ilgaz'ı kanlı-canlı karşısında gören Ceylin büyük şok yaşamıştı. Yeni sezon bu şokun üzerine açılıyor ve Ceylin, yaşadığı büyük acının intikamını alır bir şekilde Ilgaz'a tepki gösteriyor. Ilgaz ise, canından çok sevdiği kadının yaşadığı acının büyüklüğü karşısında eziliyor ve Ceylin'i teselli etmeye çalışıyor...

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