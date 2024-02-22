×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Yargı ekibi eğlencede

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Yargı#Pınar Deniz
Yargı ekibi eğlencede
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 08:50

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Yargı”nın ekibi, reyting listelerindeki başarılarını geleneksel hale getirdikleri partilerle kutluyor.

Haberin Devamı

Oyuncular önceki akşam da Gümüşsuyu’ndaki Topaz Restoran’da kutlama yaptı.

‘Ilgaz’ karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, ‘Ceylin’i oynayan Pınar Deniz, ‘Eren Komiser’e hayat veren Uğur Aslan ve bir dönem dizide ‘Çetin’ rolüyle seyirci karşısına çıkan Merih Ermakastar’ın da aralarında bulunduğu ekip, mekânda geç saatlere kadar eğlendi.

Yargı ekibi eğlencede

Bir ara mikrofonu eline alıp şarkılar söyleyen Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, performanslarıyla set arkadaşlarından tam not aldı. Partide Pınar Deniz’i bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım da yalnız bırakmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanal D#Yargı#Pınar Deniz

BAKMADAN GEÇME!