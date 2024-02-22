Yargı ekibi eğlencede

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Oyuncular önceki akşam da Gümüşsuyu’ndaki Topaz Restoran’da kutlama yaptı.

‘Ilgaz’ karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, ‘Ceylin’i oynayan Pınar Deniz, ‘Eren Komiser’e hayat veren Uğur Aslan ve bir dönem dizide ‘Çetin’ rolüyle seyirci karşısına çıkan Merih Ermakastar’ın da aralarında bulunduğu ekip, mekânda geç saatlere kadar eğlendi.

Bir ara mikrofonu eline alıp şarkılar söyleyen Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, performanslarıyla set arkadaşlarından tam not aldı. Partide Pınar Deniz’i bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım da yalnız bırakmadı.