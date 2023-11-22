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Yargı, bu kez “gurur” dağıttı...

Güncelleme Tarihi:

#Yargı#Elenovela#51. Uluslararası Emmy Ödülleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 18:01

Üç sezondur her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen Ay Yapım imzalı dizi Yargı, 51. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Telenovela’ ödülünü aldı. Yargı ekibi ABD dönüşü İstanbul Havalimanında çiçeklerle karşılandı.

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Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı dizisi başarılarına bir yenisini daha ekledi. New York’ta yapılan 51. Uluslararası Emmy Ödülleri Töreninde dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmeni Ali Bilgin, senaristi Sema Ergenekon ile başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz birlikte katıldı. Yargı ekibi, ödül töreninin ardından yurda dönüş yaptı. İstanbul Havalimanında (İGA) coşku ile karşılanan ve gazetecilere açıklamalarda bulunan ekip gururlu olduklarını dile getirdi.

 Tarif edilemez duygular içinde olduğunu dile getiren Pınar Deniz sözlerine şöyle devam etti: “En iyi ‘Telenovela’ ödülünü aldık. Hepimiz çok heyecanlıydık. Ben ilk defa katıldım, tabi ki dizimize çok güveniyordum; çünkü Sema Ergenekon harika bir hikâye yazdı, Ali Bilgin harika bir dünya yarattı. Ben başlarda “Acaba ödülü alır mıyız? “diye düşündüm ve açıkçası alınca ekstra şaşırdım. O yüzden çok mutluyum. “dedi.

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 Kaan Urgancıoğlu ise: “Gerçekten beklemiyordum, şunu söyleyebilirim ki bizden kazandığımızı çok iyi sakladılar ve biz de son saniyeye kadar bilmiyorduk. Çok mutlu ve gururluyuz.” diyerek duygularını ifade etti.

 Yargı’nın senaristi Sema Ergenekon: “Ben çok mutluyum çok güzel bir hayaldi ve hayalimiz gerçek oldu. Hepimizin iyi niyeti, enerjisi, inancı, işimize sahip çıkması çok değerliydi ve bize bu ödülü getirdi. O sebeple çok mutluyum” dedi.

 Dizinin yönetmeni Ali Bilgin ise: “Aşırı mutluyum, bir yandan sınır ötesi bir ülkeden ödül almak çok gurur verici, biz ödülü almaya beş kişi gittik ama bu iş ekip işi, çok mutlu ve gururluyum.” diyerek herkese teşekkür etti.

Yargı, bu kez “gurur” dağıttı...

Yargı, heyecan dolu yeni bölümleriyle her pazar akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

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