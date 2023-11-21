51. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Yargı’nın büyük başarısı!

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Yargı, televizyon yapımlarına verilen bu uluslararası çaptaki önemli ödülde Türkiye’yi temsil eden tek adaydı.

20 ülkeden 56 yapımın toplam 14 kategoride yarıştığı Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “En İyi Telenovela” dalında Brezilya’dan “Cara e Coragem” ve “Pantanal” ile Portekiz’den “Para Semper” adlı diziyle yarışan Yargı ödüle ulaştı.

Yargı, 51. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “Family Secrets”, “Aile Sırları” adıyla yer aldı. Üç güçlü rakibini geride bırakan Kanal D’nin yapımı “En İyi Telenovela” ödülüne ulaşan dizi oldu.

Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu kırmızı halıda poz verdi.

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Ödüller New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törenin sunuculuğunu ünlü aktör ve komedyen Rhys Darby yaptı. Ödül töreni öncesinde Yargı’nın senaristi Sema Ergenekon ve yapımcısı Kerem Çatay’a finalist madalyaları verilmişti.

KANAL D’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Yargı’nın yapımcısı Kerem Çatay, yönetmeni Ali Bilgin, senaristi Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz, tören için New York’ta bulunuyordu. Sema Ergenekon, törenden iki gün önce diğer finalistlerle birlikte konuşmacı olarak panellere de katıldı.

Senarist Sema Ergenekon ve yapımcı Kerem Çatay

Uluslararası Emmy Ödülleri, her yıl Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara veriliyor. Akademi Başkanı ve CEO’su Bruce Paisner, “Uluslararası Emmy Ödülleri’nin “Televizyonda mükemmelliğin tanınmasının zirvesi. Küresel sahnemizdeki bu olağanüstü programları ve dizileri tanımak için uluslararası televizyon topluluğunu bir araya getiriyor” sözleriyle tarif etmişti.



