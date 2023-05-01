Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Yargı 62. bölüm izleme ekranı | Yargı son bölümde Ilgaz'ın ölüm haberi yasa boğdu! İşte Yargı sezon finali fragmanı

Güncelleme Tarihi:

#Yargı Son Bölüm#Yargı 62. Bölüm#Yargı Yeni Bölüm Fragmanı
Yargı 62. bölüm izleme ekranı | Yargı son bölümde Ilgazın ölüm haberi yasa boğdu İşte Yargı sezon finali fragmanı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 02:24

Yargı 62. son bölüm izleme ekranı, internet platformundan yayınlandı. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı'nın 30 Nisan tarihli son bölümünde Turgut Ali’nin tuttuğu silahla Ilgaz'ın vurulması çarpıcı gelişmelerden olurken, Eren ve Ceylin kendilerini acı dolu bir bilinmezliğin içinde bulması yürek burktu. Ceylin Ilgaz'ın katili olarak gözaltına alınırken Yargı sezon finali fragmanı ekranlara geldi. İşte, Yargı son bölüm full HD izleme ekranı ve 63. bölüm fragmanı.

Haberin Devamı

Yargı son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Heyecanın bir an olsun dinmediği Yargı'nın bu haftaki son bölümünde Ceylin, Parla’nın kayıp olduğunu duyar duymaz hemen harekete geçerken, Ilgaz’ın acı haberini Eren’den alan Ceylin’in yıkımı ekranlara damga vurdu. Ilgaz'ın ölüp ölmediği merak konusu olurken yayınlanan yeni bölüm fragmanında cenaze töreni çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

YARGI 62. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 30 Nisan 2023 Pazar günü yayınlanan 62. Bölümünde Ilgaz'ın ölüm haberi sevdiklerini yasa boğuyor!

Ilgaz’ın arayışı hayatını yıkıp dağıtacak olan noktada sonlanmak üzeredir artık; kaderi, adalet bekçisi gibi gördüğü Turgut Ali’nin tuttuğu silahın namlusunun ucundadır. Hayatında gördüğü en büyük ihanet olacak kurşunlarla vurulmadan önce, Turgut Ali’yle ilgili öğreneceği bambaşka gerçekler vardır.

Haberin Devamı

Ceylin, Parla’nın kayıp olduğunu duyar duymaz hemen harekete geçer. Ancak bu yolun sonu öyle bir yere bağlanır ki, Eren ve Ceylin kendilerini acı dolu bir bilinmezliğin içinde çırpınırken bulurlar.

Ilgaz’ın acı haberini Eren’den alan Ceylin’in de ruhu ölür adeta. Ancak bir yandan da yapmadığı bir şeyle suçlanmaktadır, üstelik saklaması gereken bir sırrı da yüklenmişken.

Ilgaz’ın haberi herkesi mahveder; ancak Metin ve Çınar’ın herkesten daha büyük olan acısı onları bambaşka bir sınava sürükler…

Yekta yine kendisinden beklenmeyecek bir hamle yaparak cinayet soruşturmasına dahil olurken, Ömer’in herkesten bir adım önde giden planları başarıyla ilerlemektedir…

Ceylin, Ilgaz’ın acısıyla baş etmeye çalışırken adeta boşlukta uçuşan bir yaprak gibi hissizleşmiş ve hayattan kopmak üzeredir. Ancak gerçeği bulmak için mücadele gücü verecek bir bilgi, ona beklemediği bir anda gelecek ve bir nebze de olsa yaşama tutunmasına sebep olacaktır.

YARGI SEZON FİNALİ FRAGMANI YAYINLANDI

Yargı 63. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayınlandı! Ilgaz'ın, defnedilmesi sevenlerini yasa boğuyor!

Haberin Devamı

Sezon finalinde acı dolu anlar yaşanıyor. Ilgaz, sevenleri tarafından defnediliyor. Ceylin, gözaltında olduğu için ona son görevini yapamıyor. Kendisine güzel anıları kalıyor.

Yargı heyecan dolu yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı Son Bölüm#Yargı 62. Bölüm#Yargı Yeni Bölüm Fragmanı

BAKMADAN GEÇME!

Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota