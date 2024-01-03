Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen, 64 yaşında İstanbul'da vefat etti. Celen, 'Züğürt Ağa', 'Şehnaz Tango', 'Yedi Numara' gibi birçok film ve dizinin yönetmenliğini üslenmişti.

Acı haber alan oyuncular duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Ünlü oyuncu Alp Navruz yaptığı paylaşımda "Mekanın cennet olsun hocam" dedi.

TOLGA SARITAŞ'TAN PAYLAŞIM

Tolga Sarıtaş'ta sosyal medya hesabından bir dönem birlikte çalıştığı hocası Sadullah Celen için bir mesaj yayınladı. Oyuncu paylaşımında, "Yıllar önce çok güzel bir yolcuğulu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam... Işıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'SENİ ASLA VE ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Hande Erçel de Sadullah Celen için taziye mesajı yayınladı. Erçel paylaşımında, "Sadullah Hocam, yönetmenim, Güneşin kızı Selin ve ben seni asla unutmayacağız. Gittiğin yerde güneş ol, bize hep olduğun gibi" ifadelerine yer verdi.