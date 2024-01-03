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Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti

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#Sadullah Celen#Alp Navruz#Tolga Sarıtaş
Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 08:15

Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen, beynindeki pıhtı nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmenin ölüm haberini oyuncular sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen, 64 yaşında İstanbul'da vefat etti. Celen, 'Züğürt Ağa', 'Şehnaz Tango', 'Yedi Numara' gibi birçok film ve dizinin yönetmenliğini üslenmişti.

Acı haber alan oyuncular duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Ünlü oyuncu Alp Navruz yaptığı paylaşımda "Mekanın cennet olsun hocam" dedi.

Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti

TOLGA SARITAŞ'TAN PAYLAŞIM

Tolga Sarıtaş'ta sosyal medya hesabından bir dönem birlikte çalıştığı hocası Sadullah Celen için bir mesaj yayınladı. Oyuncu paylaşımında, "Yıllar önce çok güzel bir yolcuğulu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam... Işıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.

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Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti

'SENİ ASLA VE ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Hande Erçel de Sadullah Celen için taziye mesajı yayınladı. Erçel paylaşımında, "Sadullah Hocam, yönetmenim, Güneşin kızı Selin ve ben seni asla unutmayacağız. Gittiğin yerde güneş ol, bize hep olduğun gibi" ifadelerine yer verdi.

Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti

 

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#Sadullah Celen#Alp Navruz#Tolga Sarıtaş

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