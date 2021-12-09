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Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt oyuncu kadrosu açıklandı

#Yalnız Kurt#Yalnız Kurt Oyuncuları#Yalnız Kurt Konusu
Yalnız Kurt ne zaman başlayacak Yalnız Kurt oyuncu kadrosu açıklandı

Osman Sınav imzalı atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’un ikinci tanıtımları dikkat çekti. Başrolünde usta oyuncu Cihan Ünal'ın da başrollerinde yer alduğı dizinin kadrosu da belli oldu. Yalnız Kurt dizisi Amerikan Barış Gönüllüleri'nin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan ihanetleri, cinayetleri, ve terör olaylarını ele alacak. Peki, Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?

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Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un detayları belli oldu. Henüz yayın tarihi açıklanmayan dizide toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Yalnız Kurt Oyuncuları

Yalnız Kurt dizsinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

DİZİNİN KONUSU

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

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