Yalancı Sevgilim filminin oyuncuları kimler? İşte Yalancı Sevgilim filminin oyuncu kadrosu ve konusu

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Yalancı Sevgilim filmi oyuncuları arasında Gökhan Keser, Salih Güney, Metin Yıldırım, Aysun Güven ve Belma Mamati gibi isimler yer alıyor.



YALANCI SEVGİLİM KONUSU



Sami Akyanak (Salih Güney) yetmişleri devirmiş eski bir Yeşilçam oyuncusudur. Uzun süredir kendisine iş teklifleri gelmemesinden dolayı unutulduğunu düşünmeye başlar ve içine kapanarak, adeta kendisini eve hapseder. Bu durum karşısında mahallemizin cici kızı Belgin (Arbil Tabur) bir gün Sami beyin kapısını çalar ve evleneceği haberini verir fakat damat tarafına varlıklı bir ailenin kızı olduğu yalanını söylediğini, kimsesi olmadığından dolayı istemeye geldiklerinde varlıklı dedesini onun oynamasını rica eder. Önceleri Sami bey, bu teklife şiddetle karşı çıkar ama kızı gibi sevdiği Belgin’in ısrarlarına daha fazla dayanamaz. Artık Belgin’in oyunu başlamıştır. Sıra Sami beyin tanımadığı bir damat adayı ve bir köşk bulmaya gelmiştir.

Mahalledeki antikacıya dedesinin köstekli saatini tamire getiren Ferit de (Gökhan Keser) bu oyuna dahil olur. Belgin ve Ferit rollerine çalışırken aralarında ki yakınlaşma zamanla aşka dönüşür. Belgin, Ferit’in gerçekten zengin olduğunu öğrenmesiyle birlikte çiftimizin arasında başlayan soğukluk Sami beyin ve mahallelinin hazırladığı yeni bir oyunla düzeltilmeye çalışılır.