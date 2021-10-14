Yalancı dizisi hangi gün, hangi kanalda? Yalancı dizisi yayın saati bilgileri

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Show TV ekranlarının yeni dizisi Yalancı, fenomen olma yolunda hızla ilerliyor. İlgi çekici hikayesi ve başarılı oyuncularıyla Yalancı dizisi hangi gün hangi kanalda araştırmaları yoğunluk kazanmış durumda. Peki, Yalancı dizisi nerede çekildi, hangi kanalda ve hangi gün? İşte Yalancı dizisi bilgileri, oyuncuları ve konusu…

YALANCI DİZİSİ HANGİ GÜN?

Yalancı dizisinin yeni bölümleri Cuma günü ekranlara gelmektedir. Yalancı dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor.

YALANCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yalancı dizisinin çekimleri İstanbul'un Beykoz ilçesinde çekiliyor. Çekimler Beykoz'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI

Yalancı dizisi oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak, İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ gibi isimler yer alıyor. Mehmet Emir karakterine Salih Bademci, Deniz karakterine ise Burçin Terzioğlu hayat veriyor.

YALANCI DİZİSİ KONUSU

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Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir'in (Salih Bademci) masum gibi görünen bir akşam yemeği sonrasında hayatları altüst oluyor. İki taraf da yaşanan geceye dair farklı şeyler anlatıyor. Kim yalancı? İşte bu sorunun yanıtı büyük bir merak konusu oluyor.

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.