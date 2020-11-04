Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları kimdir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Kazım Koyuncu’nun hayatını anlatan Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi bu akşam yeniden televizyon ekranlarında yayınlanacak. Onur Aydın’ın 'Yağmur-Kıyamet Çiçeği' kitabından aynı isimle, beyazperdeye aktarılan filmin kadrosunda Engin Hepileri, Altan Erkekli, Devrim Saltoğlu, Sevtap Özaltun gibi isimler bulunuyor.
Kazım Koyuncu’nun hayatının anlatıldığı Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Onur Aydın’ın kitabından uyarlanan filmde Kazım Koyuncu’yu Engin Hepileri canlandırıyor. Filmde, Kazım Koyuncu’nun hayatının yanı sıra Çernobil felaketi, Trabzonspor’un 1995 - 1996’da şampiyonluğu kaybedişi ve sonrasında şehirde ilan edilen yas da anlatılıyor.
YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları arasında Kazım Koyuncu'yu canlandıran Engin Hepileri’nin yanı sıra, Altan Erkekli, Devrim Saltoğlu, Sevtap Özaltun, Erkan Köstengil, Sait Genay, Settar Tanrıöğen, Hüseyin Avni Danyal, Elena Viunova ve Serap Aksoy da yer alıyor.
YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ KONUSU
Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.
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