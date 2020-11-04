Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları kimdir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu

Kazım Koyuncu’nun hayatının anlatıldığı Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Onur Aydın’ın kitabından uyarlanan filmde Kazım Koyuncu’yu Engin Hepileri canlandırıyor. Filmde, Kazım Koyuncu’nun hayatının yanı sıra Çernobil felaketi, Trabzonspor’un 1995 - 1996’da şampiyonluğu kaybedişi ve sonrasında şehirde ilan edilen yas da anlatılıyor.

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI

Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları arasında Kazım Koyuncu'yu canlandıran Engin Hepileri’nin yanı sıra, Altan Erkekli, Devrim Saltoğlu, Sevtap Özaltun, Erkan Köstengil, Sait Genay, Settar Tanrıöğen, Hüseyin Avni Danyal, Elena Viunova ve Serap Aksoy da yer alıyor.

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ KONUSU

Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.