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Yabani dizisi hangi günler yayınlanıyor, yayın günü mü değişti?

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#Yabani#Yabani Yayın Günü#Yabani Neden Yok
Yabani dizisi hangi günler yayınlanıyor, yayın günü mü değişti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 17:59

Normal şartlarda salı günleri yayınlanan Yabani dizisinin ekranlara gelmemesi izleyicileri şaşırttı. 7 Mayıs Yabani neden yok? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Now Tv ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerini Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Yurdaer Okur, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi paylaşıyor. Peki, Yabani dizisi hangi gün yayınlanıyor, yayın günü mü değişti?

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İlk bölümü 12 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı dram türündeki Yaban dizisi salı günlere ekranlara geliyordu. Dizinin salı günü yayında olmaması sebebiyle izleyiciler yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı.

YABANİ YAYIN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ, HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

NOW TV’nin yapımı Yabani dizisinin günüde değişikliğe gidildi. Yabani dizisi artık yeni gününde yani Cumartesi akşamları yayınlanacak.

YABANİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Elif kalan son kuvvetiyle Yaman’a bir ipucu bırakır. Yaman ona kimin çarpıp kaçtığını bulmak için bu ipucunun peşine düşer. Asi ve Cesur’dan başka güvenebileceği kimse kalmamıştır artık. Gençler Rüya’yı, Alaz’ı ve Çağla’yı ayrı ayrı takibe alırlar. Asi’nin kendisine bilgi toplamak için yaklaşması Alaz’ı yaralar. Neslihan da iki gencin fırtınalı ilişkisine müdahil olmaya çalışır. Alaz bütün bu baskılar altında Serhan’ın oğlu gibi davranmaya, Yaman’a yalan söylemeyi sürdürmeye razı olabilecek midir? Yaman, Alaz’la aralarında güçlenen kardeşlik duygusuna güvenmeye karar verir.

 

 

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#Yabani#Yabani Yayın Günü#Yabani Neden Yok

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