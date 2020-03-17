Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi hangi günler yayınlanıyor? Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncuları ve konusu

İstanbul’un İtilaf devletlerince işgalinin yaşandığı 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık tarihsel süreci anlatacak olan i Ya İstiklal Ya Ölüm, Milli Mücadele ruhunu ekrana taşıyacak.

Ya İstiklal Ya Ölüm Oyuncuları



Mustafa Kemal karakterini İlker Kızmaz’ın canlandırdığı Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin kadrosunda Topkapılı karakterine Birkan Sokullu, Mehmet Akif karakterine Mehmet Özgür, Halide Edip karakterine Dolunay Soysert, Ali Fuat Paşa karakterine Osman Sonant, İhsan Pere karakterine Rıza Kocaoğlu, Galip karakterine Hilmi Cem İntepe ve Nazan karakterine Melis Sezen hayat veriyor.

Ya İstiklal Ya Ölüm’ün Konusu



Dizi, İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebûsan’ın İstanbul’da dağıtılmasıyla Ankara’da yeniden açılması arasında geçen 6 kritik haftayı gerçeklere bağlı kalarak anlatıyor.



6 hafta boyunca mebusların canları pahasına, vatan aşkıyla gizli ve tehlikeli yollarla Ankara’ya ulaşma çabaları, Milli Mücadele hareketine İstanbul’dan silah taşıma gayretleri, Atatürk’ün yeni Meclisi açma mücadelesi ve işgale karşı topyekûn karşı koyma iradesinin anlatıldığı dizide; yerli ve yabancı oyuncuların yanı sıra binlerce figüran yer alırken; dönemi en iyi şekilde ekrana yansıtabilmek için kullanılan onlarca gerçek mekân, dönem arabaları, silahlar, kostüm ve dekor tasarımı da izleyiciyi olayların içine çekecek.