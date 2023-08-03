Ya Çok Seversen'in Yakup'u Nazmi Kırık: Dolandırıcı da olsa bir mücadelesi var

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◊ Kanal D’nin “Ya Çok Seversen” dizisiyle karşımıza çıktınız. Ekranda bir sürü yeni proje başlarken neden “Ya Çok Seversen”?

- Pandemiden dolayı uzun zamandır Almanya’da yaşıyor ve oradaki projelerde yer alıyordum. Bu diziyi kabul etmemdeki ana nedenlerden biri ‘Yakup’ karakterini sevmiş olmam, diğeri ise Ay Yapım’ın projesi olması. Bu projeyle ekranlara dönmenin iyi olacağını düşündüm.

◊ Yakup ele avuca sığmaz bir karakter, siz nasıl yorumluyorsunuz onu?

- Hayatın içinde böyle insanlar var. Aslında kendini var etmek isteyen bir karakter. Dolandırıcı da olsa hayatla bir mücadelesi var. Ayakta durmanın ne kadar zor olduğunun altını çizen bir karakter. Sürekli değişebilen karakterler daha renkli oluyor. Ben Yakup’u çok sevdim. Seyirci de yavaş yavaş benimsiyor ve seviyor. Parayı da çok seven bir karakter. Dünya böyle bir duruma geldi. Paranın hayatımızı ne kadar yönettiğini de görüyoruz aslında. Oynarken biraz da bunları düşünüyorum.

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BUGÜNLERE KOLAY GELMEDİM

◊ Neredeyse her sezon bir dizi ya da bir sinema filminde yer almışsınız. Boş sezonunuz yok desek yeridir. Oyunculuk tutkuyla bağlı olduğunuz bir meslek mi sizin için?

- 1993 yılında tiyatroya başlarken çok mücadeleler verdim. 1999 yılında “Güneşe Yolculuk” adlı filmle sektöre adım attım. Bugünlere gerçekten kolay gelmedim. Oyunculuğu çok seviyordum ve benim için vazgeçemeyeceğim bir şeydi. Bu alanda da çok çaba sarf ettim. Hayatın içindeki kişileri, yaşadıklarımı oynadığım rollere ve karakterlere yansıtabiliyorum.

Bu beni mutlu ediyor. Uzun zaman oynamadığımda çok mutsuz oluyorum. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası çok projelerde yer aldım ve kendimi şanslı görüyorum. Her yeni projede oyunculuğa yeni başlamışım gibi hissediyorum. Bu amatör ruh bana heyecan veriyor.

◊ Başka tutkunu olduğunuz şeyler var mı hayatınızda?

- Öncelikle hayata, aileme ve çocuklarıma tutkunum. Mesleki anlamda da sinemaya tutkunum. Şimdiye kadar yazdığım iki senaryom var. İleriki zamanlarda bu senaryoları da çekmek istiyorum.

◊ “Ya Çok Seversen”e dönecek olursak; dizi çok beğenildi, size gelen tepkiler nasıl?

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- İşin daha başındayız ama şimdiye kadar hep çok güzel dönüşler aldım. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çok iyi oyuncularla bir araya geldik. Birbirimizi çok sevdik. Biz çekerken de çok eğleniyoruz.

EVİMDE TELEVİZYON YOK

◊ Bu dizinin diğer romantik komedilerden farkı ne sizce?

- Açık yüreklilikle söylemem gerekirse uzun zamandır dizi izlemiyordum. Evimde televizyon yok. Diğer dizilerle kıyaslamadım. Sadece “romantik komedi” dizisi demek de olmaz aslında. Dizide aşk var, dram var, travmalar var, sınıfsal farklılıklar var... Karakterlerin özelinde bakarsak çok farklı insan tipolojilerini bulabiliyoruz. Seyirciler kendilerinden bir şeyler bulabildiği yapımları izlemeyi seviyor.

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◊ Son olarak buradan izleyicilerinize neler söylemek istersiniz?

- Seyircilerimize sonsuz teşekkürler. Zaman çok kıymetli ve bize zaman ayırıyorlar. Seyircimizi biraz eğlendirip güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Başta Ay Yapım’a, sevgili yönetmenimiz Ali Bilgin ve diğer yönetmenlerimize, Kanal D’ye ve Kelebek’e teşekkür ediyorum.

OYUNCULUKTA SINIR OLMAZ

◊ Yer aldığınız projelerde hep farklı karakterleri canlandırmışsınız. Bu sizin özellikle tercih ettiğiniz bir şey mi?

- Her oyuncunun isteyeceği şey, farklı farklı karakterleri oynamaktır. Ben de şimdiye kadar oynayacağım karakterlerde buna dikkat ettim. Yoksa çok sıkıcı olurdu. Hayat nasıl ki aynı şeyleri sürekli tekrar edersen sıkıcı hale geliyorsa, oyunculukta da aynı durum söz konusu. Yakup karakteri de o yüzden çok ilgimi çekti. Oyunculukta sınır olmaz diye düşünüyorum. Yazılan karakter ne ise ona hayat verirken farklı olmasına dikkat ediyorum. Seyirciden de karşılık buluyor.

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◊ Peki oynamak istediğiniz, hayaliniz olan bir karakter var mı?

- “İllaki şu karakteri oynayayım” gibi bir derdim yok. Her yazılan karakter hayatın içinden ve özeldir zaten.

TİYATROYLA BAŞLAYIN

◊ Oyunculuğun sizi besleyen tarafları neler?



- Hayatın içinden beslenerek, yaşayarak, görerek, duyarak, okuyarak, izleyerek oyunculuğumu geliştiriyorum. Bir karaktere hayat verirken de böyle yapıyorum.



◊ Oyuncu olmak isteyenlere ne tavsiyede bulunursunuz?



- Çabalamayı ve emek sarf etmeyi gerektiren bir meslek oyunculuk. Yeni oyuncu adaylarına tavsiyem; tiyatro ile oyunculuğa başlamaları. Bir oyunculuk okulu ya da kurs ile başlamalarını öneririm.