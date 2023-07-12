Ya Çok Seversen’in çekimlerinden renkli anlar…

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Yayınlanan ilk bölümü ile Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İspanya, Rusya, Brezilya gibi toplam 16 ülkenin sosyal medyasında trend listelerinde yer alan dizi yine çok konuşulacak bir bölüm ile izleyici karşısına çıkacak.



Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı dizinin seti de eğlenceli anlara sahne oluyor. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın setin en küçük oyuncusu Arven Yavuz'la set boyunca özel olarak ilgilenirken set aralarında da beraber keyifli dakikalar geçiriyor. Dizinin bir sahnesinde resim yapan minik oyuncuya eşlik eden ikilinin bu keyifli anları objektiflere yansıdı.

Ya Çok Seversen heyecan dolu yeni bölümü ile 13 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…