Leyla'nın en zor seçimi: Ateş mi, annesi mi?

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Leyla, Ateş’i önce annesinin onu terk ettiği parka, ardından da büyüdüğü yetiştirme yurduna götürdü.

Leyla’nın hikayesini kendi ağzından dinleyen belki de ilk kez onu bu kadar yakından tanıma fırsatı bulan Ateş, çiftliğe döndüğünde avukatın çalışma odasında beklediğini öğrendi.

Düzenli bir hayat, mutlu bir evlilik çocukların sizde kalmasını sağlar aksi halde onları kaybedersiniz…

Boşandıkları takdirde çocuklardan vazgeçmiş olacağını öğrenen Ateş, kararını değiştirdi:

Boşanmıyoruz!

Son dakika kararıyla şaşkına dönen ve ne yapacağını bilemeyen Leyla, Ateş’le son bir oyun daha oynamayı kabul etti.

LEYLA'DAN ATEŞ'E ZOR SORU

Holdingin kötü duruma düşmesine engel olmaya çalışan Bige, Umut'a iş birliği teklif etti.

Haberin Devamı

Firuze Leyla’ya kendi markasının yüzü olmasını teklif etti. Leyla'nın başka bir markanın yüzü olduğunu öğrenen Ateş, çılgına döndü.

Yaşananlardan bir ders alman gerekiyor Leyla! Öyle gizli saklı şeyler yapamazsın...

İkili arasında sesler bir anda yükseldi.

LEYLA, ANNESİNİN TEKLİFİNİ KABUL EDİYOR

Çiftlikte olup bitenlerin kendisinden saklandığını öğrenen İlter, Ateş ile konuştu. Kendisini değersiz hissettiğini ve bu yüzden de işi bırakmak istediğini söyleyen İlter, Ateş'i gerçeklerle yüzleştirdi.

AŞK OLMADAN, EVLİLİK OLMAZ

Siz sadece çocuklar için aşık olmadığınız bir kadınla birlikte olduğunuzu mu söylüyorsunuz? Efendim buna önce siz kendiniz inanmalısınız...

İlter önce çocuklarla ardından da çalışanlarla vedalaştı. Leyla'ya veda ettiği anlar ise İlter'i bambaşka yerlere götürdü.

Çocuklara iyi bakın lütfen olur mu?

İlter'in gidişine kayıtsız kalamayan Ateş, Leyla'yı ve kardeşlerini de yanına alarak onu kaldığı evde ziyaret etti.

Hep birlikte çiftlikteki büyük boşluğu anlatan Ateş ve kardeşleri; İlter'i eve geri dönmeye ikna ettiler.

Haberin Devamı

Aralarındaki sorunları çözmekte kararlı olan Leyla ile Ateş çocukların huzuru için evli bir çift gibi davranma kararı aldılar.

Leyla her şeyi yavaş yavaş yoluna sokmaya çalışırken, en büyük darbe Füsun'dan geldi.

Füsun’un Leyla’ya “Annenin kim olduğunu biliyorum!” dedi.

Füsun'un söyledikleri karşısında bir seçim yapmak zorunda kalıyor: Ateş mi, annesi mi?