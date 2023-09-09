Nikah masasında şok!

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Dizinin yeni bölümünde;

Ateş’in nikah masasındaki sözleri ortamda buz gibi rüzgarlar estirdi. Açıklama yapmak için

karşı tarafa fırsat tanımayan Ateş, Leyla’yı gözyaşları içinde bırakarak masayı terk etti.

Ateş’e ilk tepki Bige’den geldi: Ne yapmış olursa olsun hiçbir kadın bu muameleyi hak etmez! Kendine gel Ateş!

Beklemediği bir anda, beklemediği şekilde vurulan Leyla’ya yardım eli yabancı sandığı annesinden uzandı.

Leyla’nın açığa çıkmasının ardından Yakup, ekibi toplayarak çiftlikten ayrıldı.

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Hiç tanımadığı annesine içini döken Leyla, otele gitti. Ateş için ise gece sandığından daha uzun ve zor geçti.

Füsun, yaşanan her şeyi kendi lehine kullanmak için vakit kaybetmeden harekete geçti.

Avukatına talimat veren Füsun, Ateş’i zor durumda bırakmak için elinden geleni yaptı.

Günün ağırmasıyla birlikte Leyla’yı kaldığı otelde ilk ziyaret eden kişi annesi oldu.

Önce Leyla’nın ardından da Meryem’lerin gidişi çocukların psikolojisini de yerle bir etti. Ateş’e en büyük tepki Aydos’tan geldi:

“Artık kahramanım değilsin, ben hiçbir kadına bunu yapmazdım”

Sosyal hizmetler yetkililerinin sürpriz ziyareti Ateş’i içinde bulunduğu durumu daha da zorlaştırdı.

İlter, Ateş’i bu zor durumdan kurtaracak tek şeyin Leyla’nın eve dönüşü olduğunu söyledi. Ancak bu öneri anında ret cevabı aldı.

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İlter, Ateş’in vereceği tepkiyi göze alarak Leyla’nın kaldığı otele gitti.

“Çocuklarla ilgili çok ciddi bir sorun var. Benimle birlikte eve dönmeni gerekiyor…”

Ilgaz, Aydos ve Berit için her şeyi yapmaya hazır olan Leyla, İlter’in teklifini kabul ederek çiftliğe döndü.

Kendini suçlu hisseden Leyla, Ateş’in odasına gidip ondan hesap sordu.

“Neden yaptın bunu? Her şeyi bildiğini söyleyip, kovabilirdin! Neden yaptın bana bunu?”

Ateş’in açıklaması ise “Benim canımın nasıl yandığını anlaman içi yaptım” oldu.

“İkimiz de batacağız… Kazanan da, kurtulan da olmayacak…”

Sosyal hizmetler yetkililerinin ikinci ziyaretinde aile tam kadroydu. Aydos ve Berit ‘mutlu çocuk’ olarak görünseler de Ilgaz’ın tepkileri kafaları karıştırdı.

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Leyla’yı görmek için kaldığı otele giden annesi, kızının çiftliğe geri döndüğünü öğrendi.

Dizinin final sahnesinde;

Ateş, Leyla’dan hazırlattığı boşanma dilekçesini imzalamasını istedi. Leyla, bir dakika bir düşünmeden imza attı.

Odadan çıkarken söyledikleri ise Ateş’i derinden sarstı:

“Sana göstermek istediğim birkaç şey var. Sana kendim olarak veda etmek istiyorum…”

Leyla, Ateş’i önce annesinin onu terk ettiği parka, ardından da büyüdüğü yetiştirme yurduna götürdü.

Leyla’nın hikayesini kendi ağzından dinleyen belki de ilk kez onu bu kadar yakından tanıma fırsatı bulan Ateş, çiftliğe döndüğünde avukatın çalışma odasında beklediğini öğrendi.

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“Düzenli bir hayat, mutlu bir evlilik çocukların sizde kalmasını sağlar aksi halde onları kaybedersiniz…”

Boşandıkları takdirde çocuklardan vazgeçmiş olacağını öğrenen Ateş, kararını değiştirdi:

Boşanmıyoruz!