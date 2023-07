'Ya Çok Seversen' izleyici ile buluştu... Sosyal medya Ateş ve Leyla'yı konuştu

Haberin Devamı

DİZİNİN KONUSU

Tanıtımlarıyla dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan, Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, dolandırıcılıkla para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

KİM KİMDİR?

Ateş Arcalı (Kerem Bürsin)







Arcalı ailesinin ikinci oğlu. Küçük bir çocukken çıktığı aile evine bir daha dönmemiş. Aileden gelen her şeyi reddetmiş. Dünyanın farklı yerlerinde başına buyruk yaşıyor. Bağlanmaya ve tüm kurallara sonuna kadar karşı. Bir şey dışında, annesi Jülide. O küçük bir çocukken ölen annesi, moda ikonu ve tasarımcı Jülide Arcalı adına açtığı moda okulu onun hassas noktası. Kimseye ihtiyacı olmadan yaşamayı bilen, dahi denilecek kadar zeki, zengin, çapkın, eğlenmeyi seven, yalana tahammülü olmayan ayrıca yardımsever bir adam.



Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan)







Gerçek ailesini hiç tanımamış. Onları bir gün bulmayı istiyor. Bu yüzden ailesi gibi görünen bir grup ile düğün dolandırıcılığı yapıyor. Özel hayatında yalan söylemekten kaçınıyor, konu işe gelince kendini inandırmakta usta. İnsanın köklerini bulması gerektiğine ve aile olmaya inancı tam. Asil ve sert görüntüsünün altındaki kırılgan yapısını her şeye rağmen dik durarak saklamayı iyi beceriyor. Adaletli ve zenginlere karşı önyargılı. Aşık olmakla ilgili henüz bir fikri yok.

Füsun Arcalı (Hatice Aslan)







Ailenin halası, tasarımcı. Sosyetenin ta kendisi. Enerji çalışmaları yapıyor. Hayatını aile şirketine adamış. Bir kızı var, o da uzakta. Yeğeni Umut’u isteklerine göre manipüle etmiş hep. Şimdiye kadar güzel bir iş birlikleri olmuş. Ailenin adına ve şirkete gelecek en ufak bir karalama onu çıldırtır. İmaj onun için en önemli şey.

İlter Evcili (Şerif Erol)







Gençliğinden beri Arcalı Çiftliği’nde uşak olarak çalışmakta. Ailenin kara kutusu. Herkes onu aileden görse de o nerede duracağını çok iyi bilen, seviyeli bir adam. Engel olamadığı şey ise nüktedan tavrı. Tüm çocukları çok seviyor ama Ateş onun için başka. Onu Jülide’nin emaneti olarak görüyor.

Umut Arcalı (Aziz Caner İnan)







Arcalı ailesinin en büyük oğlu. Çalışkan, hırslı ve karizmatik. Hayatını babasının yerine geçmek için ona benzemeye çalışarak yaşamış. Önüne çıkan kardeşi bile olsa bu uğurda yapmayacağı şey yok. Gerekirse şirketi bile zor duruma sokabilir. Halası Füsun onun en büyük destekçisi.

Yakup Civelek (Nazmi Kırık)







Leyla’nın dahil olduğu dolandırıcı ekibin kurucusu. İş üzerindeyken genelde Leyla’nın babasını oynar. Leyla onun için çok önemlidir ama çıkarları ters düştüğünde onu bile satabilir. Ağzı laf yapar, insanları manipüle eder. Zor durumda kaldığında kurban pozisyonuna geçer. Hatalarını asla kabul etmez. Hiçbir zaman kıymetinin bilinmediğinden yakınır. Cimridir.

Meryem Yunus (Mine Kılıç)







Dolandırıcı ekibin üyesidir. Genelde Leyla’nın ablasını oynar. Gerçek hayatta da aynı duyguyla yaklaşır ona, en yakın dostudur. Uyanıktır, sezgileri güçlüdür. Gizli bir şey yaptığında dil sürçmeleriyle kendisini ele verir. Her daim bakımlıdır. Dedikoduyu sever.

Onur Yılmaz (Oğulcan Arman Uslu)







Dolandırıcı ekibin abisi. Hakkaniyetli, sahiplenici ve merhametli. Yakup ona çok güvenir. Güvenlikten sorumlu, gözü kulağı açık. Bir tek aşkta kör gözleri. Leyla’ya yıllardır platonik aşık ama bir türlü itiraf edemiyor reddedileceği korkusuyla. Onu her gelinlikle gördüğünde içten içe üzülüyor. Bir tek Meryem bunun farkında.

DİZİNİN İLK BÖLÜMÜNDE;

Yıllardır evinden ve ailesinden uzak olan Ateş, babasının ölüm haberini İlter'in gelişiyle öğrendi ve ani bir kararla Türkiye'ye döndü.

Aile bireylerini görmeye henüz hazır olmayan Ateş, otele gitti.

Aynı dakikalarda hayatlarını dolandırıcılıkla kazanan Leyla ve ailesi yeni avları için yerlerini almıştı...

Hasan'dan kaçmaya çalışırken kapıda kalan Leyla, asansöre bindiğinde Ateş ile karşılaştı. Başına gelenleri anlatmaya çalışan Leyla, Ateş ile kısa süreli bir atışma yaşadı.

Kapı açıldığından kayınvalidesi ile kayınpederinin orada olduğunu fark eden Leyla, panikle Ateş'in boynuna sarıldı.

Aylar sonra abisi ile bir araya gelen Ateş, tatsız biten konuşmanın ardından Leyla ile karşılaştı. Bu tesadüf havuzda bitti.

Odasına giremeyen ve ıslak kıyafetlerle kalakalan Leyla, geceyi Ateş'in yanında geçirdi.

Bulduğu ilk fırsatta odasına geri dönen Leyla, düğünde takılan altınları da alarak kaçtı.

Aile yadigarı kolyesini kaybettiğini fark eden Leyla, oteli arayarak yardım istedi. Çabaları sonuçsuz kalan Leyla, son çare olarak Ateş ile görüşmek istedi ancak bu da mümkün olmadı.

Vasiyet açıklaması için holdinge giden Ateş, varlıklarından haberdar bile olmadığı kardeşleriyle tanıştı.

Toplantı sonunda Ateş, babası tarafından 18 yaşından üç kardeşinin vasisi olarak belirlendiğini öğrenen Ateş, mirası reddetti.

Pes etmeden şirketin kapısında Ateş'i bekleyen Leyla onunla birlikte otele geri döndü. Leyla tüm aramalarına rağmen kolyesini bulamadı.

Yıllardır sakladığı emaneti Ateş'e götüren İlter, konuşmalarıyla onu miras konusunda ikna etmeye çalıştı.

Dolandırdığı aileye yakalanmamak için kapısı açık bir arabaya binen Leyla, gözünğü çiftlikte açtı.

Güvenliğin hırsız sandığı Leyla, kendisini yeni bakıcı olarak tanıttı.

Çocukların anne ve babalarını kazada kaybettiğini öğrenen Leyla, Benit'in durumundan çok etkilendi.

Türkiye'den ayrılmaya karar veren Ateş, havalimanına gitmeden önce kendisine bırakılan mektubu okudu. Annesinin yaşadıklarını öğrenen Ateş, kararını bir kez daha gözden geçirdi.

Ateş, Umut'un yaptığı basın toplantısına fırtına gibi bir giriş yaptı.

Vahit Arcalı'nın vasiyeti üzerine Ardalı Holding'in yeni yönetim kurulu başkanlığını devralıyorum...Hepimize hayırlı olsun. Çok eğleneceğiz!

Ateş, önce abisine meydan okudu ardından da annesini kaybettikten sonra bir daha kapısından içeri giremediği çiftliğe gitti.



Ateş'e kapıyı açan Leyla oldu.

SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞTU

Dizi yayınlanmaya başladığı dakikadan itibaren sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan ve Ya Çok Seversen etiketleri kısa sürede TT listesinde yerini aldı. 100 bine yakın tweet atıldı.