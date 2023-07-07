Ya Çok Seversen ilk bölüm izleme ekranı | Ya Çok Seversen 1. bölüm ekranlara damga vurdu! İşte Ya Çok Seversen 2. yeni bölüm fragmanı!

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Ya Çok Seversen ilk bölüm tek parça yayınlandı. Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği Ya Çok Seversen'in 6 Temmuz'da yayınlanan ilk bölümde Ateş ile Leyla’nın tanışma hikayesi dikkat çekti. Dizinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanında ise Leyla'nın yalanının ortaya çıkıp çıkmayacağı çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

YA ÇOK SEVERSEN İLK BÖLÜM İZLEME EKRANI

YA ÇOK SEVERSEN 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı yeni dizisi ‘’Ya Çok Seversen’’ ilk bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı bir araya getiren dizinin ilk bölümünün özeti şöyle;

Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul’a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla’nın attığı bir tokat ile ayrılırlar.

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Ateş, vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır. Ateş mirastan menedilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir.

Bu sırada Leyla ailesinden kalan kolyeyi kaybettiği için otele döner ve öfkeli damada yakalanır. Kaçarken nereye gittiğini bilmediği bir arabaya biner. Ateş ve Leyla’nın yolları tekrar kesişecektir. İkisi de hayatlarının tamamen değişeceğinden henüz habersizdir.

YA ÇOK SEVERSEN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Ya Çok Seversen 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Leyla'nın yalanı ortaya çıkıyor!

Babasının evine gelen Ateş bir sürprizle karşılaşıyor. Çocukların bakıcısı olarak karşısında Leyla'yı gören Ateş, böyle bir şeye ihtimal vermiyor. Leyla'nın yalanı çok geç olmadan ortaya çıkıyor. Çocukların gerçek bakıcısı eve gelince, Leyla Ateş ile yüzleşmek zorunda kalıyor.

Ya Çok Seversen perşembe saat 20.00'da Kanal D'de!