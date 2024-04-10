Will Smith: Kuran kristal berraklığında

Aktör geçen yıl ramazan ayında Kuran-ı Kerim’i baştan sona okuduğunu söylüyor.Will Smith,2022 Oscar Ödül Töreni’nde Chris Rock’a tokat atmıştı.
Smith programda, 2022 Oscar Ödül Töreni’nde komedyen Chris Rock’a attığı tokattan sonra zor zamanlar yaşadığını, son iki yılda yaşadığı zorlukların üstesinden gelebilmek için maneviyata yöneldiğini, kutsal kitabımızı okuduğunu ve Kuran’ın sadeliğine derin hayranlık duyduğunu ifade ediyor ve “Kuran o kadar açık ki kristal berraklığında” diyor.
Hayatının bu döneminde yapmak istediklerini de anlatan Will Smith, programda şunları da söyledi:
“Hayatımın ilk yarısında her şeyi biriktirmiş gibiyim, hayatımın ikinci yarısında biriktirdiklerimi geri vereceğim.
Bunu sadece para vermek anlamında demiyorum, tecrübelerimden ve bilgilerimden yola çıkarak insanlara bir şeyler öğretmek istiyorum. İnsanlar hayatım boyunca karşılaştığım sorunları nasıl atlattığımı öğrendiklerinde kalplerine daha kolay ulaşabildiğimi hissediyorum. Gözlerimdeki dayanıklılığı fark ettiklerinde onlarla farklı düzeyde daha derin bağlantı kurmak kolay olacak...”
6 YILLIK VELAYET SAVAŞI DEVAM EDİYOR
4 Nisan’da Angelina Jolie’nin Brad Pitt’e yönelik yeni şiddet iddiaları sonrasında ikilinin velayet davası yine manşetlere taşındı.
İlişkilerinin başlamasıyla tüm zamanların en çok konuşulan çiftlerinden olan Brad ve Angelina’nın birliktelikleri 2004’te başladı 2014 yılında evlendiler.
Angelina Jolie 20 Eylül 2016’da iki yıllık evliliğin ardından boşanma davası açtı. 12 Nisan 2019’da boşanmaları henüz karara bağlanmamış olsa da mahkeme Jolie ve Pitt’in yasal olarak bekar olduğuna karar verdi.
İlişkileri başladığında Pitt hâlâ Jennifer Aniston’la evliydi. (2005’te ayrıldılar.)
Jolie 2002’de Kamboçya’dan evlat edindiği Maddox’a anneliğin tadını çıkarıyordu.
Mutlu âşıklar birlikte 2 çocuk daha evlat edindi. 3 tane de biyolojik çocukları oldu. Büyük ailenin peri masalı 2016 yılında özel bir uçakta yaşanan kavga olayından sonra darmadağın oldu.
Kavga sonrası Angie, Brad’i terk etti.
FBI raporuna göre uçakta Brad Pitt ile Angelina Jolie arasında Jolie’nin anneliğine yönelik kavga çıkıyor. Jolie, Pitt’in kendini başından yakaladığını ve sarstığını, ardından uçağın tavanına defalarca yumruk attığını söylüyor. Sonrası zaten yıllar süren velayet davası. FİZİKSEL İSTİSMAR İDDİASI
Brad Pitt’in tek istediği 50/50 velayet.
Gayet adil bir istek ama Angelina Jolie çocukların velayetinin sadece kendinde olmasını istiyor. Angelina için çocukların velayetini babalarıyla paylaşmak neden bu kadar zor anlamıyorum. Jolie, çocukların Brad aleyhine ifade vermek istediğini söylüyor.
Angelina’nın çocukları bu işe bulaştırıp tanıklık etmelerini istemesinin yanlış olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca iddialarının ardı arkası gelmiyor. Brad’in çocukları fiziksel ve duygusal olarak istismar ettiğini iddia ediyor ama hiçbir polis raporu yok. Sadece Angelina’nın ifadeleri var. FBI ve Çocuk Koruma Hizmetleri, Angie’nin iddialarını araştırıyor.
Güvenilir bir kanıt bulamıyor.
Çocuklara karşı fiziksel veya başka herhangi istismar belirtisinin olmadığını belirtiyor. Brad Pitt’i suçlu bulmuyor.
Pitt, Jolie’nin iddia ettiği gibi çocuklara yanlış yapmaktan hiçbir ceza almıyor.
Jolie geçen hafta yeni iddialarla gündeme geldi. Bu savaşı uzatabildiği kadar uzatıp çocukların 18 yaşına gelmesini bekleyeceği söyleniyordu.
Başardı da, ikizler
(16 yaşında) dışında diğer tüm çocuklar kendi kararlarını verebilir. İşin aslını bilemeyiz ama görünen bir tarafta çocuklarını seven ve onları görebilmek isteyen bir baba ve diğer tarafta babalarının çocuklar üzerinde kötü etki yarattığını ispat etmek isteyen bir anne.
Angie eminim çok iyi ve aşırı korumacı bir anne ama çocuklarını babalarına karşı yabancılaştırması ve yıllar süren velayet savaşına sürüklemesi bence sadece çocuklara zarar veriyor.