Will Smith: Kuran kristal berraklığında

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Aktör geçen yıl ramazan ayında Kuran-ı Kerim’i baştan sona okuduğunu söylüyor.

Smith programda, 2022 Oscar Ödül Töreni’nde komedyen Chris Rock’a attığı tokattan sonra zor zamanlar yaşadığını, son iki yılda yaşadığı zorlukların üstesinden gelebilmek için maneviyata yöneldiğini, kutsal kitabımızı okuduğunu ve Kuran’ın sadeliğine derin hayranlık duyduğunu ifade ediyor ve “Kuran o kadar açık ki kristal berraklığında” diyor.

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Will Smith ,2022 Oscar Ödül Töreni’nde Chris Rock’a tokat atmıştı.Hayatının bu döneminde yapmak istediklerini de anlatan Will Smith, programda şunları da söyledi:“Hayatımın ilk yarısında her şeyi biriktirmiş gibiyim, hayatımın ikinci yarısında biriktirdiklerimi geri vereceğim.Bunu sadece para vermek anlamında demiyorum, tecrübelerimden ve bilgilerimden yola çıkarak insanlara bir şeyler öğretmek istiyorum. İnsanlar hayatım boyunca karşılaştığım sorunları nasıl atlattığımı öğrendiklerinde kalplerine daha kolay ulaşabildiğimi hissediyorum. Gözlerimdeki dayanıklılığı fark ettiklerinde onlarla farklı düzeyde daha derin bağlantı kurmak kolay olacak...”

6 YILLIK VELAYET SAVAŞI DEVAM EDİYOR

4 Nisan’da Angelina Jolie’nin Brad Pitt’e yönelik yeni şiddet iddiaları sonrasında ikilinin velayet davası yine manşetlere taşındı.

İlişkilerinin başlamasıyla tüm zamanların en çok konuşulan çiftlerinden olan Brad ve Angelina’nın birliktelikleri 2004’te başladı 2014 yılında evlendiler.